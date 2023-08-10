Вночі безпілотники знову атакували Москву

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Вночі безпілотники знову атакували Москву
Два ударні безпілотники нібито були збиті засобами ППО на підльоті до Москви.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

«Вночі, близько четвертої години ранку, ППО збила два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузькій області, інший у районі ЦКАД», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, минулої ночі, як повідомляв Собянін та російське Міноборони, два дрони були збиті біля міста Домодєдово та в районі Мінського шосе в Одинцовському районі Московської області.

Також відомо, що аеропорти Внуково та Домодєдово вночі вводили тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків, зараз обидва працюють штатно.

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  • 10.08.2023 06:48
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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