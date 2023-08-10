Все, що потрібно знати про шпалери

Шпалери вже давно стали незамінним атрибутом комфортного помешкання. Вони відрізняються своєю багатофункціональністю: покращують акустику та теплоізоляцію, чудово маскують недоліки стіни, легкі в проклейці, догляді та оновленні.

Шпалери вже давно стали незамінним атрибутом комфортного помешкання. Вони відрізняються своєю багатофункціональністю: покращують акустику та теплоізоляцію, чудово маскують недоліки стіни, легкі в проклейці, догляді та оновленні. Сучасний ринок пропонує широкий вибір дизайнів та матеріалів, тому ви неодмінно знайдете ту модель, що припаде вам до душі. Обої їх види, як правильно підібрати саме для вашого інтер’єру та інші важливі нюанси, розглянемо детальніше в цій статті.

Види шпалер

Вінілові обої

Це, напевне, найбільш популярний тип обоїв, адже своєю універсальністю, доступністю та розмаїттям кольорів та структур стає найкращим варіантом для багатьох. Вони є вологостійкими, тому підійдуть для різноманітних просторів, легко очищуються від забруднень навіть вогкою губкою, а також не бояться ультрафіолету і різких температурних перепадів. Вони можуть бути ефективним засобом для маскування невеликих недоліків або нерівностей на стінах, надаючи їм гладкий та рівний вигляд.

Флізелінові

Вони виготовляються на основі сполучення паперу та флізеліну – спеціального текстильного матеріалу, що надає шпалерам додаткової міцності та стійкості. Цей тип обоїв міцний, вологостійкий та повітропроникний, тому вони не сприяють утворення конденсату та плісняви. Вони здатні приховати такі недоліки стін, як тріщини та нерівності, а також чудово підходять як основа під фарбування.

Акрилові

Цей тип виготовляється з використанням акрилової смоли та інших натуральних компонентів, що робить їх безпечними для здоров’я, екологічними та міцними. Вони стійкі до утворення цвілі, а також водостійкі, тому чудово підійдуть для будь-яких приміщень. Акрилові шпалери мають високий ступінь еластичності, що дозволяє їм пружно адаптуватися до нерівностей стін, запобігаючи утворенню зморшок або відколів.

Рідкі

Вони використовуються для створення унікальних текстурних ефектів та декоративних поверхонь в інтер’єрі. Зазвичай вони наносяться на стіни губкою або спеціальним пензликом. Вони відмінно тримаються на стіні завдяки спеціальному клею у складі матеріалу, відштовхують пил та маскують дефекти стіни. Такі шпалери не матимуть сполучних швів, а також забезпечать звуко- та теплоізоляцію.

Фотошпалери

Це особливий тип, який виготовляється за допомогою друку високої якості зображень, фотографій або графічних мотивів на спеціальному матеріалі. Цей тип шпалер дозволяє прикрасити приміщення, створюючи цікаві акценти. Вони відрізняються різноманітністю дизайнів, оригінальністю та великоформатністю.

Склополотно

Цей тип являє собою міцне волокно, виконане з якісної сировини, в склад якого входить кварцовий пісок, сода, вапно та доломіт. Воно часто використовується як міцна основа під фарбування, тому забезпечує легкий вибір кольору потрібного відтінку. Такі обої є вогне- та водостійкими, екологічними та легкими в поклейці й подальшому догляді.

Бамбукові

Це особливий тип декоративного покриття для стін, виготовлений з тонких смужок бамбука, які з’єднуються між собою. Цей екзотичний вид шпалер володіє своєрідним естетичним виглядом та додає натуральної краси, теплоти та затишку до інтер’єру.

Як вибрати обої

Залежно від особливостей декорованого приміщення та ваших потреб, варто вміти правильно вибрати матеріал шпалер, їх колір, візерунок.

Розмір приміщення. Великі малюнки та яскраві кольори можуть впливати на приміщення, роблячи їх меншими. Світлі та невеликі малюнки допоможуть створити візуальний ефект простору;

Освітлення. При виборі шпалер варто враховувати яскравість та напрямок освітлення в приміщенні. Темні шпалери можуть зменшувати приміщення, тоді як світлі відтінки можуть візуально розширити простір та підсилити природне освітлення;

Виберіть правильний кольоровий спектр. Роздивіться палітру кольорів та з’ясуйте, який колір або кольорову гаму ви хочете бачити на стінах. Кольори можуть впливати на настрій та атмосферу в приміщенні;

Виберіть матеріал. Оберіть тип шпалер, який відповідає вашим потребам. Вінілові обої підходять для маскування недоліків стіни та приміщень із високою вологістю, текстильні – для додання текстури, а фотошпалери – для створення унікального образу;

Врахуйте бюджет. Встановіть межу свого бюджету та знаходьте оптимальний баланс між якістю та ціною;

Зверніть увагу на догляд: Дізнайтеся про те, як доглядати за обраними шпалерами, особливо якщо у вас є діти чи домашні улюбленці.

Тренди у світі шпалер

За останні роки в дизайні інтер’єру з’явилось безліч трендів та нових ідей, що допоможуть подивитись свіжим поглядом на такий звичайний елемент декору.

Природні та органічні мотиви. Зростає популярність використання шпалер з природними візерунками, такими як лісові пейзажі, квіти, рослини тощо. Ці мотиви додають природної краси та затишку до інтер’єру;

Стиль артдеко. Елементи артдеко, такі як геометричні мотиви, золоті акценти, абстрактні форми, можуть з’являтися у дизайні шпалер, додаючи приміщенню розкішного вигляду та унікального шарму;

Геометричні візерунки. Моделі з абстрактними геометричними формами стають дедалі популярнішими. Такі шпалери можуть створити враження порядку та ритму у приміщенні;

Мінімалізм. Мінімалістичні обої з простими, однотонними або нейтральними дизайнами виглядають стильно та сучасно. Вони додають простоти та чистоти до інтер’єру;

Фактура та текстура. Шпалери з вираженою текстурою або різними ефектами стають все популярнішими. Вони сприяють глибині та виразності стін, створюючи ефектні деталі;

Екологічні матеріали. Зростає попит на варіанти, виготовлені з натуральних матеріалів, таких як перероблені волокна, бамбук або дерево. Це показує збільшений інтерес до сталого та свідомого дизайну;

Акцентні шпалери. Вони можуть бути використані для підкреслення окремого сегменту стіни, створення фокусного пункту, а також додавання особливого шарму та стилю до приміщення.