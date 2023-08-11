В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі

Читати цю новину російською мовою
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун засудила російську ракетну атаку по Запоріжжю 10 серпня, внаслідок якої пошкоджено готель "Reikartz", а також загинула людина.

Заява Деніз Браун, оприлюднена на сайті ООН – Україна.

«Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо”, – сказано в заяві.

Браун також додала, що сама зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя, а команда ООН використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто.

Також координаторка зазначила, що готель був базою ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі в травні минулого року.

Браун зазначила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, «досягла неймовірних обсягів» – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Вона закликала Росію «в ім’я людяності» дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.

  • 0
  • 11.08.2023 06:59
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Світ
14:26
Все, що потрібно знати про шпалери
Світ
13:05
8 эффективных способов, как раскрутить Телеграм канал и привлечь аудиторию: чек лист
Світ
06:48
Вночі безпілотники знову атакували Москву
Світ
15:01
Історія дербі Манчестер Юнайтед та Ліверпуль
Світ
13:15
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
Україна
10:05
Казино Pin-Up продовжить працювати? КРАІЛ не позбавила ліцензії фірму, яку підозрюють у співпраці з РФ
Світ
10:02
Эксперты Profinvestment рассказали, как выбрать торгового бота для биржи
Світ
07:13
Позиції Росії та Китаю по Україні все більше розходяться
Світ
07:04
Москву вночі атакували безпілотники
Світ
13:09
Чому потрібно регулярно проводити УЗД нирок
Світ
07:12
Росія намагається пом’якшити наслідки ударів по мостам
Україна
12:21
Україна повернула з російського полону ще 22 захисника
Україна
11:00
Спецназ ГУР знищив російський підрозділ на лівобережжі в Херсонщині
Світ
06:51
Китай подав конструктивні сигнали на переговорах щодо України в Джідді
Світ
14:32
На Кримському мосту знову закрили рух
Світ
12:47
У Росії заявили про спробу безпілотників атакувати Москву
Україна
09:49
Росіяни вдарили по Харкову з С-300
Україна
07:45
Масована атака на Україну: ППО знищила 57 з 70 повітряних цілей
Україна
07:58
Морський дрон протаранив російський танкер у Керченській протоці
Світ
18:54
Лучшие рецепты коктейлей с шампанским
Світ
18:52
Главные фавориты топ-5 лиг: кто станет чемпионами
Україна
18:50
Як обрати ліцензійне казино в Україні
Україна
09:07
Тендерний аферист напав із сокирою на слідчого
Україна
06:56
У Новоросійську пролунали вибухи: військову базу атакували морські дрони

Головне

Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Світ
13:15
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
Світ
07:04
Москву вночі атакували безпілотники
Україна
12:21
Україна повернула з російського полону ще 22 захисника
Україна
09:49
Росіяни вдарили по Харкову з С-300
Україна
06:56
У Новоросійську пролунали вибухи: військову базу атакували морські дрони
Світ
13:26
Китай готовий до переговорів щодо України без участі Росії
Світ
13:24
Путін поїде до Туреччини на зустріч із Ердоганом
Україна
07:10
Вночі ворог атакував дронами Одещину: спалахнули пожежі
Україна
06:48
Росіяни атакували Київ безпілотниками: пошкоджено нежитлові приміщення
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Україна
11.08.2023 06:59
ТОР
Все, що потрібно знати про шпалери
Світ
10.08.2023 14:26
ТОР
8 эффективных способов, как раскрутить Телеграм канал и привлечь аудиторию: чек лист
Світ
10.08.2023 13:05

Популярне

ТОР
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
09.08.2023 13:15
ТОР
Позиції Росії та Китаю по Україні все більше розходяться
09.08.2023 07:13
ТОР
Москву вночі атакували безпілотники
09.08.2023 07:04

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг