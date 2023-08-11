В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі

Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун засудила російську ракетну атаку по Запоріжжю 10 серпня, внаслідок якої пошкоджено готель "Reikartz", а також загинула людина.

Заява Деніз Браун, оприлюднена на сайті ООН – Україна.

«Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо”, – сказано в заяві.

Браун також додала, що сама зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя, а команда ООН використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто.

Також координаторка зазначила, що готель був базою ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі в травні минулого року.

Браун зазначила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, «досягла неймовірних обсягів» – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Вона закликала Росію «в ім’я людяності» дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.