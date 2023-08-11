Зеленський повідомив про звільнення всіх “воєнкомів”: кого призначать

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому були дані рекомендації головнокомандувачу Валерію Залужному призначати на посади військкомів бойових офіцерів.

Про це повідомив Зеленський.

“Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування”, – зазначив президент.

Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ.

“Питання ВЛК. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть”, – додав Зеленський.