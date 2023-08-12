Вночі в Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

Україна
12.08.2023 07:15
Російські військові заявили, що запобігли атакі 20 українських безпілотників на об'єкти в Криму.
«Чотирнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще шість БПЛА пригнічені засобами радіоелектронної боротьби», – сказано у повідомленні Міноборони Росії.
У мережі з’явилися кадри, як стверджується, нічної атаки на селище Новоозерне на заході анексованого півострова. За даними ЗМІ, там є російська військова база зберігання з великою кількістю техніки.
Киев
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