Під Москвою палає склад: місцеві жителі чули вибух

Під Москвою палає склад: місцеві жителі чули вибухЧитати цю новину російською мовою
Великий спалах стався на складі з добривами на Доненському шосе в Раменському міському окрузі під Москвою.
Про це повідомили у прес-службі ГУ МНС Росії у Московській області.
Інформація про спалах надійшла у неділю об 11:53.
Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів спостерігалося горіння всієї площі складу з добривами. Площа загоряння становила 1,8 тис. кв. м.
Причини пожежі та інформація про постраждалих наразі уточнюються.
За інформацією російських Telegram-каналів перед пожежею місцеві жителі чули вибух.
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- 13.08.2023 12:55
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