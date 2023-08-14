Путіна чекають у Туреччині найближчими днями

Путіна чекають у Туреччині найближчими днямиЧитати цю новину російською мовою
У Туреччині найближчими днями очікують на візит президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомило турецьке видання Milliyet.
Це буде перший візит Путіна до країни-члена НАТО з початку війни, що розв’язана Росією, проти України, зазначає видання.
У матеріалі йдеться про те, що перед візитом глави Кремля Туреччина активізувала дипломатичну роботу для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.
Туреччина проводить багатосторонні переговори із зацікавленими країнами щодо координації з МЗС, Міноборони та Міністерством торгівлі.
Раніше повідомлялося, що очікуваний візит президента РФ Володимира Путіна до Туреччини може відбутися наприкінці серпня.
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- 14.08.2023 11:22
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