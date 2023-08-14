Все о том, как начать играть в Melbet casino

Если вы любите азартные игры, но то вам вовсе не обязательно посещать казино для того, чтобы получить дозу адреналина.

Если вы любите азартные игры, но то вам вовсе не обязательно посещать казино для того, чтобы получить дозу адреналина. Сегодня вы можете выбрать Melbet casino – это одна из самых крупных онлайн букмекерских контор с огромным разделом казино. Помимо тысяч игр, например, баккара, рулетка, карточные игры и так далее, здесь есть лайв казино, где вы поиграете с реальным крупье, что максимально приближает к атмосфере настоящего казино.

Начать играть могут все совершеннолетние граждане, для этого нужно просто пройти регистрацию на сайте букмекера. Создание аккаунта доступно четырьмя способами:

В один клик – это самый быстрый вариант. В нем вы выбираете валюту ставок и свою страну, после чего получаете логин и пароль для авторизации.

Через социальные сети – так же быстрый способ, в котором аккаунт создается на основе вашего аккаунта в одной из социальных сетей.

По номеру телефона – вводите номер, валюту и страну. На указанный номер будет отправлен временный код для авторизации.

Через электронную почту. В этом варианте нужно указать подробную информацию, например, имя и фамилию, город и страну проживания, контактные данные, придумать пароль.

Сразу после регистрации рекомендуется пополнить счет, ведь без средств на депозите большинство игр будут недоступными. Однако есть некоторые игры, позволяющие поиграть в демо-режиме для тренировки. Пополнить счет можно десятками способов на выбор – электронные кошельки, криптовалюта, банковские карты, терминалы и так далее.

Бонус для казино

Большим преимуществом букмекерской конторы Melbet является бонусная программа. Так, каждый новый игрок может выбрать один из двух приветственных пакетов – бонус для ставок и для игры в casino. Первый используется в спортивных ставках и дает 100% от суммы первого пополнения счета, но не более 100 долларов. Второй бонус – бонус для казино – значительно более щедрый. Так, беттер может получить до 1750 долларов и 290 фриспинов на свой счет. Данное поощрение начисляется не за раз, а в течение первых пяти пополнений счета.

Денежные бонусы нуждаются в отыгрыше, но условия букмекер дает достаточно лояльные, поэтому выполнить их несложно. Что же касается фриспинов, то их отыгрывать не нужно, поэтому игрок может их сразу же прокручивать, а весь выигрыш будет начисляться на основной счет. Далее весь выигрыш можно вывести одним из предложенных способов.