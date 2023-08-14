Melbet: вход, регистрация, пополнение счета

Любая игра на ставках или в онлайн-казино начинается с выбора букмекерской конторы и регистрации.

Любая игра на ставках или в онлайн-казино начинается с выбора букмекерской конторы и регистрации. Выбрать проверенную и надежную контору не всегда просто, ведь их довольно много, но одним из лучших вариантов будет БК Мелбет. Эта компания работает более десяти лет и обладает отличной репутацией, поэтому в Melbet вход регистрация будет хорошим выбором.

Чтобы стать пользователем букмекера игрок должен быть совершеннолетним. Это требование не только самой конторы, но и законодательства, поэтому за его исполнением строго следить служба безопасности БК. Также регистрация разрешается только один раз – повторное создание учетной записи запрещено, а выявленные случаи приведут к блокировке аккаунта.

Как же быть, если войти в кабинет не получается? Если вы забыли пароль, то воспользуйтесь формой восстановления. Для этого зайдите на сайт, далее в раздел «Вход» и выберите пункт «Забыли пароль». Будет предложено два способа восстановления – через электронную почту или номер телефона.

Если же вы забили логин, или потеряли доступ к номеру телефона или почте, с помощью которых регистрировались, то обращайтесь в службу поддержки. Выполняйте все указания специалистов, что поможет восстановить доступ.

Способы регистрации на сайте

И так, вы совершеннолетний и ранее не регистрировались на сайте Melbet, как же создать себе аккаунт и войти в него? Для этого букмекерская контора предлагает четыре варианта:

В один клик. Это самый быстрый способ, в котором выбирается валюта ставок и страна проживания. Игроку будет дан логин и пароль для авторизации в аккаунте. Через номер телефона. Тут вводим номер, выбираем валюту и страну. На указанный номер будет отправлен временный код для авторизации. С помощью электронной почты. В этом варианте игрок заполняет различные поля с личной и контактной информацией, выполняя максимально полную регистрацию. Через социальные сети – выбираем валюту, страну и социальную сеть, с помощью которой будет создан аккаунт на сайте БК.

Пройдя регистрацию, игроку нужно будет пополнить свой игровой счет. Без этого начать делать ставки и играть в казино (за исключением некоторых демо-игр) будет невозможно. Пополнение предлагается выполнить различными способами на выбор беттера – криптовалюта, банковские карты, электронные кошельки, терминалы и так далее. Когда счет будет пополнен, игрок получает доступ ко всем возможностям сайта, от ставок, до игр в слоты.