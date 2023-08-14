Все платежные способы, которые предлагает сайт Мелбет

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Все платежные способы, которые предлагает сайт Мелбет
Делать ставки, играть в казино, смотреть трансляции событий, получать бонусы и пользоваться другими продуктами топового букмекера могут только зарегистрированные пользователи.

Делать ставки, играть в казино, смотреть трансляции событий, получать бонусы и пользоваться другими продуктами топового букмекера могут только зарегистрированные пользователи. Сайт Мелбет предлагает создать аккаунт несколькими способами: по номеру телефона, с помощью электронной почты или аккаунта в соцсетях, а также быстро в 1 клик.

После создания аккаунта необходимо пополнить игровой депозит. Вы можете делать это в валюте, выбранной на момент регистрации. Чтобы выполнить операцию, зайдите на сайт конторы и кликните по кнопке “Пополнить счет”, которая расположена в шапке страницы. Откроется перечень всех актуальных способов, где вы сможете выбрать свой. Среди них:

  • электронные кошельки: WebMoney, Skrill, MoneyGo и так далее;

  • переводы через платежную систему ecoPayz;

  • игровые предметы Pay by Steam;

  • электронные ваучеры Jeton Cash;

  • несколько десятков видов криптовалюты, в том числе Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и другие.

Сумма минимального пополнения – 1 доллар. Для первой операции рекомендовано вносить сумму больше, ведь букмекер удваивает депозит в рамках приветственного бонуса. Компания не снимает комиссию за выполнение операции, но она может быть у вашего платежного оператора. Обычно средства поступают на счет в течение пары минут после пополнения.

Вывод накопленных выигрышей

Если вы активно делаете ставки и они срабатывают, рано или поздно встанет вопрос вывода накопленных средств. На сайте Мелбет или в мобильном приложении конторы выполнить эту операцию очень просто. Авторизуйтесь в аккаунте и перейдите в настройки. Вы увидите кнопку “Вывести со счета”. Кликните по ней и выбирайте удобный вариант:

  • вывод на электронные кошельки Jeton Wallet, WebMoney, Sticpay и многие другие;

  • выплата в криптовалюте – доступно до 4 десятков видов;

  • перевод через системы ecoPayz и Payeer.

Нужно кликнуть по иконке платежного способа, в форме прописать свои платежные реквизиты и сумму операции. В течение 15 минут букмекер перечислит ваши средства.

Обратите внимание, что выводить средства могут только верифицированные беттеры. По сути, верификация занимает минимум времени и необходима для подтверждения личных данных игрока. Зайдите в параметры аккаунта, заполните небольшую анкету и по запросу конторы прикрепите копии документов, которые подтверждают личные данные.

Источник: Власти.нет

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  • 14.08.2023 12:00

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