Все платежные способы, которые предлагает сайт Мелбет

Все платежные способы, которые предлагает сайт МелбетЧитати цю новину російською мовою
Делать ставки, играть в казино, смотреть трансляции событий, получать бонусы и пользоваться другими продуктами топового букмекера могут только зарегистрированные пользователи.
Делать ставки, играть в казино, смотреть трансляции событий, получать бонусы и пользоваться другими продуктами топового букмекера могут только зарегистрированные пользователи. Сайт Мелбет предлагает создать аккаунт несколькими способами: по номеру телефона, с помощью электронной почты или аккаунта в соцсетях, а также быстро в 1 клик.
После создания аккаунта необходимо пополнить игровой депозит. Вы можете делать это в валюте, выбранной на момент регистрации. Чтобы выполнить операцию, зайдите на сайт конторы и кликните по кнопке “Пополнить счет”, которая расположена в шапке страницы. Откроется перечень всех актуальных способов, где вы сможете выбрать свой. Среди них:
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электронные кошельки: WebMoney, Skrill, MoneyGo и так далее;
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переводы через платежную систему ecoPayz;
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игровые предметы Pay by Steam;
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электронные ваучеры Jeton Cash;
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несколько десятков видов криптовалюты, в том числе Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и другие.
Сумма минимального пополнения – 1 доллар. Для первой операции рекомендовано вносить сумму больше, ведь букмекер удваивает депозит в рамках приветственного бонуса. Компания не снимает комиссию за выполнение операции, но она может быть у вашего платежного оператора. Обычно средства поступают на счет в течение пары минут после пополнения.
Вывод накопленных выигрышей
Если вы активно делаете ставки и они срабатывают, рано или поздно встанет вопрос вывода накопленных средств. На сайте Мелбет или в мобильном приложении конторы выполнить эту операцию очень просто. Авторизуйтесь в аккаунте и перейдите в настройки. Вы увидите кнопку “Вывести со счета”. Кликните по ней и выбирайте удобный вариант:
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вывод на электронные кошельки Jeton Wallet, WebMoney, Sticpay и многие другие;
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выплата в криптовалюте – доступно до 4 десятков видов;
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перевод через системы ecoPayz и Payeer.
Нужно кликнуть по иконке платежного способа, в форме прописать свои платежные реквизиты и сумму операции. В течение 15 минут букмекер перечислит ваши средства.
Обратите внимание, что выводить средства могут только верифицированные беттеры. По сути, верификация занимает минимум времени и необходима для подтверждения личных данных игрока. Зайдите в параметры аккаунта, заполните небольшую анкету и по запросу конторы прикрепите копии документов, которые подтверждают личные данные.
Источник: Власти.нет
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- 14.08.2023 12:00
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