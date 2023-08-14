Чому варто проходити верифікацію в онлайн казино

Користувачі, які поціновують азартні розваги, сьогодні діляться на декілька категорій.

Користувачі, які поціновують азартні розваги, сьогодні діляться на декілька категорій. Одні з них готові виконати умови по ідентифікації особистих даних, а інші шукають казино без верифікації у мережі інтернет. З актуальним питанням розберемося у цьому матеріалі.

Чому гравці шукають казино без верифікації?

Сучасна сфера азартної індустрії розвивається швидкими темпами. Більш того, увесь ринок онлайн казино зараз зосереджений в інтернеті, а наземні ігрові заклади давно відійшли на другий план.

Еволюція азартних розваг посприяла появі деяких вимогу, які необхідно виконувати гравцям. Зокрема, це ідентифікація персональних даних, яку вимагають від клієнтів ліцензійні оператори. Проте, чи малий відсоток гравців не погоджується з такими вимогами, шукаючи в інтернеті казино без верифікації.

Зазначимо, що подібні умови для азартних розваг можуть надавати тільки зарубіжні онлайн казино, у яких немає української ліцензії. При цьому у вітчизняних закладах із сертифікованим статусом також можна грати без верифікації. Але гра доступна лише у тестовому режимі з використанням віртуальних коштів.

Навіщо потрібна верифікація в онлайн казино?

Онлайн казино без верифікації не вимагають від гравців негайного підтвердження особистих даних. Запит на перевірку персональної інформації такі заклади надсилають при виведені коштів з особистого рахунку.

Ліцензовані казино України у свою чергу діють згідно з актуальними вимогами комісії КРАІЛ і законодавством, яке вимагає підтвердження віку и персональних даних для усіх клієнтів віртуальних закладів.

При цьому сертифіковані казино гарантують своїм клієнтам безпечне зберігання наданої інформація. Верифікація може бути здійснена шляхом надання фотографій документів або через мобільний застосунок українських банків.

Виконавши ці умови, гравці можуть:

Отримувати виграші;

Проводити депозити без обмежень;

Приймати участь у акціях;

Отримувати бонуси від казино.

Зазначимо, що перевірка даних в казино дає гравцеві гарантію, що перед ним будуть виконані усі фінансові зобов’язання. В казино без верифікації таких гарантій безпеки не існує.