Глава зовнішньої розвідки РФ Наришкін заявив про «біомеханоїдів» в Європі

Сергій Наришкін, який вважається людиною з близького оточення президента РФ Володимира Путіна, закликав росіян не їздити в Європу через «біомеханоїди» і «збочення, що розплодилися».

Відповідну заяву директор Служби зовнішньої розвідки озвучив на Московській безпековій конференції 15 серпня.

Наришкін застеріг росіян від поїздок до європейських країн, оскільки, на його думку, там їм загрожує небезпека.

«Людина створена за образом і подобою божою, а західники прагнуть підмінити її всілякими трансгендерами та біомеханоїдами», – зазначив Наришкін.

Примітно, що члени сім’ї директора СЗР вважають за краще відпочивати саме в Європі. У квітні цього року його дружину Тетяну Наришкіну помітили у Парижі.

Дружину головного російського розвідника сфотографували в автомобілі Mercedes S-класу вартістю $100 тисяч, що належить посольству РФ.