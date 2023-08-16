СБУ оприлюднила відео атаки дрона на Кримський міст: розкрито подробиці

Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст, і розповіли нові подробиці атаки.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву «Морський малюк» (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

«Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України, – сказав він. – Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля «Оленгорський гірняк» і танкера SIG».

СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.

Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п’ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.

«Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів», – сказав Малюк.

Малюк також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.

Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.