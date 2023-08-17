Білий дім спростував інформацію про обмін територій України на членство в НАТО

В адміністрації президента США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО у випадку відмови від частини своїх територій на користь РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі сказав: «Нічого подібного. Це не так».

Посадовець наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

«На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати», – сказав Кірбі.