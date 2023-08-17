Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах на кордоні

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Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах на кордоні
Влада Азербайджану повідомила 16 серпня про затримання члена вірменської диверсійної групи, яка намагалася проникнути через кордон. Єреван відкинув це твердження.

Як повідомляє «Голос Америки» з посиланням на AFP, інцидент стався через день після заяви прикордонного підрозділу ЄС у регіоні, що він потрапив під обстріл. Вірменська сторона звинуватила в цьому азербайджанську сторону.

«16 серпня близько 11:15 ранку розвідувально-диверсійна група вірменської армії спробувала проникнути на територію Азербайджану», – повідомило військове відомство Азербайджану і наголосило, що «провокація вірменських військових була зірвана».

За даними азербайджанської сторони, інцидент стався в районі селища Істісу в Кельбаджарському районі поблизу кордону з Вірменією.

Міноборони Вірменії заявило, що вірменський резервіст самовільно пішов із бойової позиції. «Вивчається можливий сценарій та обставини того, як резервіст міг опинитися на азербайджанській стороні», – заявило військове відомство Вірменії.

Впродовж останніх днів напруженість у відносинах між Баку та Єреваном різко зросла. Сторони звинувачують одна одну у прикордонних обстрілах.

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  • 17.08.2023 07:20
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