Рік на посаді: у Запоріжжі відбувся брифінг очільника обласної поліції

Під час заходу керівник поліції області Артем Кисько поінформував ЗМІ та громадськість регіону про результати роботи поліцейського колективу за рік своєї служби на займаній посаді, реалізовані проєкти та пріоритетні напрямки роботи поліції у майбутньому.

Сьогодні, 17 серпня, начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько зустрівся із представниками засобів масової інформації. Під час брифінгу очільник главку розповів про результати службової діяльності поліції в умовах правового режиму воєнного стану.

Полковник поліції зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення армії рф криміногенна ситуація у регіоні змінилася – передусім через тимчасову окупацію частини Запорізької області. Одні з тенденцій змін в оперативній обстановці – зниження рівня вуличної злочинності, крадіжок та збільшення кількості шахрайств.

Окремо очільник поліції зупинився на організації несення служби на блокпостах, у населених пунктах, наближених до зони ведення бойових дій та безпосередньо обласному центрі. Так, у середньому щодоби на блокпости заступають 110 поліцейських, а місто патрулюють 450 працівників поліції. Це дозволяє зменшити кількість правопорушень, а також запобігти проникненню диверсійних груп. Дислокацію нарядів змінюють майже щодня.

Було зазначено, що у восьми громадах Запорізької області, де ведуться бойові дії, перебувають 937 родин, в яких виховується 1516 дітей, з них близько 200 – живуть поблизу лінії фронту. З потенційно небезпечних населених пунктів евакуйовано 115 родин, на вихованні яких перебуває 196 дітей. З них безпосередньо за допомогою евакуаційних груп – 44 родини, у яких на вихованні 92 дитини.

З початку вторгнення окупаційних військ у слідчих з’явилась додаткова функція – документування наслідків воєнних злочинів. З 24 лютого 2022 року зареєстровано 4420 кримінальних проваджень, пов’язаних з проведенням воєнних дій на території області.

Окремо Артем Кисько розповів про проєкт, ініційований поліцією Запоріжжя – дитячий рух «Байда, який набирає обертів.

На завершення керівник запорізької поліції відповів на питання журналістів та подякував за об’єктивність та неупередженість у висвітленні діяльності поліції.