Компанія SKLO встановлює доступні ціни на алюмінієві вікна

Алюмінієві вікна – легкі та водночас міцні конструкції.

Алюмінієві вікна – легкі та водночас міцні конструкції. Алюмінієві вікна є чудовим варіантом для декорування офісів, бізнес-центрів, квартир, котеджів, торгівельних центрів та інших об’єктів житлового або комерційного призначення. Завдяки піддатливості до змін з алюмінію можна створювати індивідуальні проекти, щоб врахувати особливості конкретної будівлі.

Особливості вікон з алюмінію

Алюмінієве вікно – це конструкція, основою котрої стає профіль з особливого сплаву алюмінію. Матеріал чудово утримує склопакети різної товщини та кількості. Профільна система виглядає легко та не перевантажує навколишній простір, тому такий варіант користується неабиякою популярністю.

Алюмінієвий профіль має наступні характеристики:

різна товщина конструкції, що дозволяє створювати системи як для холодного, так і для теплого скління;

забезпечення високого захисту від сторонніх шумів, збереження тепла у приміщенні;

можливість фарбування у будь-який колір по шкалі RAL для гармонійної інтеграції у інтер’єр та екстер’єр;

товщина профілю забезпечує захист від механічних навантажень;

гарна стійкість алюмінію до потрапляння вологи.

Компанія SKLO пропонує купити алюмінієві вікна з різними характеристиками профілю. Кожен проект індивідуально розробляється відповідно до бажань, фінансових можливостей замовника, а також потрібного рівня звукоізоляції та теплоізоляції приміщення.

Переваги встановлення алюмінієвих вікон

Встановити вікна алюмінієві у приміщеннях житлового або промислового призначення вигідно за декількома причинами:

профіль має підвищену міцність, витримує значні навантаження; строк служби конструкцій без зміни первісних характеристик може складати до 80 років; фарбування дозволяє створювати сучасні дизайни; технологія анодування алюмінію робить його стійким до корозійного впливу; в складі алюмінію не знаходиться жодних токсичних та хімічних речовин, які могли б випаровуватись у навколишнє середовище та зашкодити людині.

Компанія SKLO встановлює доступні ціни на алюмінієві вікна, тому що співпрацює безпосередньо з виробниками профілю без залучення посередників. Кожен проект розробляється під ключ, замовник одразу отримує розрахунок його вартості. По завершенню роботи алюмінієві системи холодного або теплого скління повністю готові до використання без потреби у додаткових діях.