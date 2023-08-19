Кремль повідомив про візит Путіна до військового штабу у Ростові

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Кремль повідомив про візит Путіна до військового штабу у Ростові
У ніч на суботу російські ЗМІ розповсюдили повідомлення Кремля про те, що Володимир Путін нібито відвідав штаб угруповання військ у Ростові-на-Дону.

У повідомленні йдеться, що російський президент заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, а також інших командувачів та вищих офіцерів. Інших подробиць візиту не наводиться.

Путін не часто відвідує місця, пов’язані з війною проти України. Востаннє це було у квітні: тоді він нібито побував у двох частково окупованих регіонах України – Херсонській та Луганській областях. Тоді він теж відвідував штаби та оглядав територію.

До цього в березні в умовах таємності він у темний час доби відвідував Маріуполь, захоплений Росією у травні минулого року та сильно зруйнований.

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  • 19.08.2023 09:08
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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