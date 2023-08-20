Вночі дрони атакували Москву та Курськ

Російську столицю намагалися атакувати безпілотником, проте цю спробу нібито було припинено засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

«Вночі було здійснено спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку. Силами ППО вона була припинена. Дякую військовим за роботу», – написав він у Telegram.

У повідомленні не уточнюється, де саме було збито безпілотника. Раніше цієї ночі через загрозу атак перестали приймати рейси московські аеропорти «Внуково» та «Домодєдово».

Цієї ж ночі трохи пізніше у дах будівлі залізничного вокзалу Курська врізався дрон, кілька людей постраждали. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

«Атака українського безпілотника у Курську. За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П’ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла», – написав глава регіону в Telegram.

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