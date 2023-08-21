В Еквадорі відбувся перший тур президентських виборів після вбивства одного з кандидатів

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В Еквадорі відбувся перший тур президентських виборів після вбивства одного з кандидатів
В Еквадорі пройшов перший тур президентських виборів, за 11 днів до якого було вбито одного з кандидатів: за результатами екзит-полу з серйозним відривом лідирує соціалістка Луїза Гонсалес — протеже колишнього президента Рафаеля Корреа, який живе у вигнанні.

Про це повідомило ВВС.

Опитування на виході з дільниць, проведене компанією Corpmont Marketing y Publicidad Corpmontpubli SA, показало, що кандидатка від лівого руху Громадянська революція Луїза Гонсалес набрала майже 33% голосів — приблизно стільки їй передбачали соціологи і за результатами передвиборчих опитувань.

Разом з нею до другого туру, який має відбутися 15 жовтня, дещо несподівано виходить, судячи з результатів екзит-полу, колишній депутат парламенту Даніель Нобоа — у нього трохи більше 20%.

9 серпня в столиці Еквадору Кіто було застрелено одного з восьми кандидатів у президенти, колишнього журналіста-розслідувача, а потім депутата парламенту, борця з корупцією Фернандо Вільявісенсіо. На думку прихильників, він мав шанси на вихід до другого туру.

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  • 21.08.2023 07:30
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