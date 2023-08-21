У ЗМІ почала зникати інформація про скандал довкола онлайн-казино PIN-UP, підконтрольного росіянам

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У ЗМІ почала зникати інформація про скандал довкола онлайн-казино PIN-UP, підконтрольного росіянам
Незадовго перед цим Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) провалила позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке забезпечує безпосередньо сам гемблінг.

Незадовго перед цим Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) провалила позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке забезпечує безпосередньо сам гемблінг.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав журналіст Євген Плінський.

Журналіст констатував, що навколо онлайн-казино PIN-UP “розгортається майже містична історія”.

Кілька тижнів тому профільні ЗМІ, та сама КРАІЛ писали, що на останньому засіданні цей оператор може бути позбавлений ліцензії, оскільки до комісії надійшов лист СБУ про можливу причетність цієї компанії до російського PIN-UP та ледь не про повний контроль компанії з боку російських резидентів.

1 серпня КРАІЛ навіть проанонсувала розгляд цього питання в своєму ТГ-каналі.

“З урахуванням отриманої інформації про наявність опосередкованих відносин контролю резидентами рф за діяльністю певних ліцензіатів, КРАІЛ будуть розглянуті питання щодо анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», – повідомляла КРАІЛ.

За тиждень після гучного анонсу КРАІЛ, засідання таки відбулось, але анонсована тема PIN-UP кудись зникла.

Комісія таки розглянула питання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» і на підставі аналітики СБУ таки позбавила цю компанію ліцензії. Про це чітко зазначено в рішенні комісії. Але питання основної юрособи PIN-UP ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» яка і здійснює гральну діяльність КРАІЛ розглянути “забула”.

“Виглядає дуже дивно, адже якщо у вас є довідка СБУ по якій ви позбавляєте ліцензії вторинну структуру PIN-UP, то позбавлення основної, через яку йдуть всі кошти і через яку здійснюється гральна діяльність – питання суто технічне. Але в підсумках засідання та релізах КРАІЛ за 8 серпня про «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» а ні слова.Вона наче зникла”, – констатував Плінський.

Журналіст також звернув увагу, що само почали масово зникати всі публікації в ЗМІ стосовно PIN-UP та його можливого зв’язку з росією. Їх було багато, адже тема гучна.

Ось кілька де вони були, а тепер немає.

https://glavred.info/…/krail-ne-lishila-licenzii-firmu…

https://ubr.ua/…/krail-ne-pozbavila-litsenziyi…

https://www.unian.ua/…/pin-up-ne-pozbavili-licenziji…

А ось кілька тих, які залишились.

https://azart.comments.ua/…/regulyator-krail-shvalyue…

https://parlament.ua/…/kazino-pin-up-prodovzhit…/

Журналіст запитує, хто зачищає ЗМІ, та чому КРАІЛ, маючи якусь аналітику СБУ приймає половинчасті рішення і намагається захистити PIN-UP від втрати ліцензії.

“Можливо на це вплинув той факт, що засновник ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» Ігор Зотько, водночас є власником ТОВ «Фінансова компанія «Єдиний простір», яка є монопольною фінкомпанію яка обслуговує всі транзакції в застосунку «ДІЯ»? – запитує автор посту.

Довідка: діяльність одіозного онлайн-казино Pin-Up базується на двох організаціях. Це ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яка має ліцензію на надання послуг у сфері ігрового бізнесу іншим структурам та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», яка має ліцензію на ігорну діяльність.Тобто, робота онлайн-казино Pin-Up стосується діяльності обох структур одночасно.

Нагадаємо, 8 серпня КРАІЛ зібралася на своє засідання і ухвалила кілька рішень пов’язаних з діяльністю онлайн-казино. Зокрема, позбавили ліцензій за борги кілька гральних закладів і торкнулися питання скандального казино Pin-Up, роботу якого забезпечують дві організації – ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», засновники і власники обох товариств мають безпосередній стосунок до бізнесу в країні-агресорці. На засіданні припинили дію ліцензії ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», натомість діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»залишилася поза увагою членів комісії. Таким чином це товариство має законні підстави працювати в Україні й надалі.

Источник: Власти.нет

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  • 21.08.2023 13:43

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