Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки

Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівкиЧитати цю новину російською мовою
Москву вночі знову атакували безпілотники, у місті Красногорськ Московської області пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Після вибуху у будинках повилітали шибки і пошкоджено автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки ймовірно БПЛА.
Канал «Shot» стверджує, що над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.
Вибух також чули жителі московського району Строгіно, пише «Astra». Після вибуху у небі видно дим.
Усі столичні аеропорти закривали на вильоти і прильоти.
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- 22.08.2023 06:54
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