Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки

Москву вночі знову атакували безпілотники, у місті Красногорськ Московської області пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Після вибуху у будинках повилітали шибки і пошкоджено автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки ймовірно БПЛА.

Канал «Shot» стверджує, що над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.

Вибух також чули жителі московського району Строгіно, пише «Astra». Після вибуху у небі видно дим.

Усі столичні аеропорти закривали на вильоти і прильоти.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео