Трампа залишили на волі під заставу $200 тисяч

Трампа залишили на волі під заставу $200 тисячЧитати цю новину російською мовою
Суддя в американському штаті Джорджія, який веде справу про спроби Дональда Трампа втрутитися в підбиття підсумків виборів, вирішив залишити екс-президента на волі під невелику для мільярдера заставу в 200 тисяч доларів.
Про це повідомило ВВС.
Трамп та ще 18 обвинувачених у порушеній у Джорджії справі мають до полудня п’ятниці з’явитися до суду округу Фултон у столиці штату Атланті. Трамп написав, що приїде туди у четвер.
Трамп відкидає звинувачення, висунуті проти нього у цій справі, як і в інших трьох кримінальних справах проти нього.
У рішенні про заставу йдеться про те, що Трамп може до суду залишатися на волі за умови, що він не намагатиметься загрожувати свідкам і поплічникам.
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- 22.08.2023 07:05
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