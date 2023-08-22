Трампа залишили на волі під заставу $200 тисяч

Суддя в американському штаті Джорджія, який веде справу про спроби Дональда Трампа втрутитися в підбиття підсумків виборів, вирішив залишити екс-президента на волі під невелику для мільярдера заставу в 200 тисяч доларів.

Про це повідомило ВВС.

Трамп та ще 18 обвинувачених у порушеній у Джорджії справі мають до полудня п’ятниці з’явитися до суду округу Фултон у столиці штату Атланті. Трамп написав, що приїде туди у четвер.

Трамп відкидає звинувачення, висунуті проти нього у цій справі, як і в інших трьох кримінальних справах проти нього.

У рішенні про заставу йдеться про те, що Трамп може до суду залишатися на волі за умови, що він не намагатиметься загрожувати свідкам і поплічникам.