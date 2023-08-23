Безпілотник вчетверте за місяць влучив у “Москва-Сіті”

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Безпілотник вчетверте за місяць влучив у “Москва-Сіті”
Вночі безпілотники знову атакували столицю Росії, один із них влучив у московський бізнес-центр "Москва-Сіті".

За словами мера Москви Сергія Собяніна ППО нібито збила безпілотник у Можайському районі Московської області, а другий БпЛА влучив у будівлю, що будується в «Сіті».

На місце вибуху виїхали оперативні служби, попередньо постраждалих немає.

Атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.

Нагадаємо, 30 липня, 1 серпня та 18 серпня безпілотники вже атакували «Москву-Сіті».

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  • 23.08.2023 06:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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