Безпілотник вчетверте за місяць влучив у “Москва-Сіті”

Вночі безпілотники знову атакували столицю Росії, один із них влучив у московський бізнес-центр "Москва-Сіті".

За словами мера Москви Сергія Собяніна ППО нібито збила безпілотник у Можайському районі Московської області, а другий БпЛА влучив у будівлю, що будується в «Сіті».

На місце вибуху виїхали оперативні служби, попередньо постраждалих немає.

Атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.

Нагадаємо, 30 липня, 1 серпня та 18 серпня безпілотники вже атакували «Москву-Сіті».

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео