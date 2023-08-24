Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов

Читати цю новину російською мовою
Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов
По словам главы госкомиссии КРАИЛ Ивана Рудого, за 6 месяцев 2023 г. было выявлено около 750 незаконно работающих в Украине игровых сайтов.

По словам главы госкомиссии КРАИЛ Ивана Рудого, за 6 месяцев 2023 г. было выявлено около 750 незаконно работающих в Украине игровых сайтов. Эти ресурсы контролируются примерно пятьюстами брендами. А всего с января 2022 г. таких сайтов выявлено почти в 2,5 раза больше — 1800! Информация о них оперативно передается соответствующим органам для последующей блокировки.

При этом официальные разрешения на организацию азартных игр в Украине имеют полтора десятка компаний. То есть на каждый лицензионный сайт приходится минимум 50 незаконных! Конечно, огромная масса незарегистрированных ресурсов оказывает серьезное давление на игровую индустрию.

Как отмечает гемблинг-эксперт Meta.ua Андрей Рубан, из-за недобросовестной конкуренции со стороны «офшорных» казино несут финансовые потери и владельцы легального бизнеса, и государственный бюджет. Также эксперт подчеркивает важность борьбы с нелицензионными игровыми сайтами. Для этого должно быть усилено и санкционное давление, и меры по блокировке незаконных ресурсов в сети интернет.

Отличия легальных казино

Неопытный пользователь может даже не отличить легальное казино от офшорного сайта. Однако отличия есть, и достаточно заметные. Если же появились сомнения — можно проверить ресурс по реестру онлайн-казино на сайте КРАИЛ. А чтобы не путаться с названиями компаний и брендов, проще сравнить по интернет-адресу.

Легальные казино должны соответствовать таким требованиям:

  • действовать в рамках украинского законодательства;

  • работать через украиноязычный сайт доменной зоны Ua;

  • принимать депозиты и совершать выплаты исключительно в гривне;

  • своевременно уплачивать ежегодные лицензионные сборы;

  • платить все установленные налоги;

  • перечислять в бюджет взимаемые с игроков налоги на выигрыш;

  • работать только с лицензионным (сертифицированным) ПО и оборудованием;

  • официально трудоустраивать всех сотрудников;

  • проверять игроков, исключая регистрацию нежелательных лиц.

Требования представляются достаточно умеренными. Указанные условия относительно интерфейса, домена, гривны выполнить совсем несложно. С сертифицированными и лицензированными слотами тоже проблем нет, среди легальных можно выделить игры в онлайн казино Super Gra, Слотокинг, Фавбет, Pin-Up, Vbet — выбор огромен.

Нет сложностей и с проверкой игроков из реестра лудоманов. Кстати, это очень серьезный момент. Обратите внимание, что излишнее увлечение азартными играми ведет к серьезным проблемам! Помните, что казино — только развлечение, а не способ заработка.

Задачи комиссии КРАИЛ

Госкомиссия по азартным играм функционирует меньше трех лет. Она была сформирована после принятия закона о сфере гемблинга. Официальное регулирование игровой индустрии стартовало в 2021 году.

За 2,5 года государственные лицензии получили несколько десятков компаний. Некоторые из них стали обладателями сразу нескольких разрешений. Например — на онлайн-казино, наземный зал и спортивные ставки. Еще один нюанс — некоторые компании регистрировали разные юридические лица для работы в интернете и «на земле».

Контроль над всей игровой сферой (казино, букмекерами, игровыми залами, лотереями, покеррумами и пр.) осуществляет КРАИЛ. В ее основные функции входит:

  • лицензирование игровых компаний (проверка заявок, контроль уплаты сборов, принятие решений, выдача лицензий);

  • надзор за лицензионными казино (букмекерами, лотереями и пр.);

  • выявление нарушений, взаимодействие с другими госорганами, отзыв лицензий;

  • реагирование на жалобы пользователей, рассмотрение спорных ситуаций;

  • отслеживание нелегального рынка, выявление незаконных сайтов, передача информации для блокировки.

Кроме того, КРАИЛ участвует в оптимизации игровой сферы, разработке законодательных актов и программного обеспечения.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 24.08.2023 11:33

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
11:33
Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов
Україна
10:51
Рекордсмен по «зашкварах»: чому Микола Тищенко зникне з політичного олімпу? ЗМІ зробили свої висновки
Світ
07:03
Помста через приниження: Путін наказав вбити Пригожина
Світ
18:00
Індія посадила апарат на Місяць за три дні після провалу «Роскосмосу»
Світ
06:51
Безпілотник вчетверте за місяць влучив у “Москва-Сіті”
Світ
07:05
Трампа залишили на волі під заставу $200 тисяч
Світ
06:54
Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки
Світ
21:00
ЦАХАЛ встревожили утечки современного западного оружия из Украины в Иран, – СМИ
16:02
Покер для новичков: Как избежать распространенных ошибок и сделать первый шаг к победам
13:43
У ЗМІ почала зникати інформація про скандал довкола онлайн-казино PIN-UP, підконтрольного росіянам
Світ
07:30
В Еквадорі відбувся перший тур президентських виборів після вбивства одного з кандидатів
Світ
06:56
Путіна закликають звільнити Шойгу та оголосити мобілізацію
Світ
13:11
Російська міжпланетна станція “Луна-25” розбилася об Місяць
Світ
07:49
Вночі дрони атакували Москву та Курськ
Україна
11:26
У Києві пролунали вибухи: в небо здійнявся величезний стовп диму
Світ
09:08
Кремль повідомив про візит Путіна до військового штабу у Ростові
Україна
19:13
Венчурный фонд GR Capital, связанный с экс-нардепом Хомутынником, заподозрили в серьезных махинациях
Світ
19:08
Почему онлайн-казино лучше своих офлайн предшественников?
Світ
19:07
Азарт за невеликі кошти – казино з мінімальним депозитом 1 грн
Україна
19:05
Компанія SKLO встановлює доступні ціни на алюмінієві вікна
15:05
Дрони замість бруківки: у Запорізькій міськраді закликали владу допомогти воїнам, а не закатувати гроші в асфальт
Світ
07:13
Безпілотник знов атакував «Москва-Сіті»: пробитий дах у Експоцентру
Україна
14:58
Рік на посаді: у Запоріжжі відбувся брифінг очільника обласної поліції
Світ
07:20
Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах на кордоні
Світ
06:51
Білий дім спростував інформацію про обмін територій України на членство в НАТО

Головне

Світ
06:54
Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки
Україна
11:26
У Києві пролунали вибухи: в небо здійнявся величезний стовп диму
Україна
06:46
Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу
Україна
07:15
Вночі в Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Світ
13:15
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
Світ
07:04
Москву вночі атакували безпілотники
Україна
12:21
Україна повернула з російського полону ще 22 захисника
Україна
09:49
Росіяни вдарили по Харкову з С-300
Україна
06:56
У Новоросійську пролунали вибухи: військову базу атакували морські дрони
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов
Україна
24.08.2023 11:33
ТОР
Рекордсмен по «зашкварах»: чому Микола Тищенко зникне з політичного олімпу? ЗМІ зробили свої висновки
Україна
24.08.2023 10:51
ТОР
Помста через приниження: Путін наказав вбити Пригожина
Світ
24.08.2023 07:03

Популярне

ТОР
Безпілотник вчетверте за місяць влучив у “Москва-Сіті”
23.08.2023 06:51
ТОР
Помста через приниження: Путін наказав вбити Пригожина
24.08.2023 07:03
ТОР
Індія посадила апарат на Місяць за три дні після провалу «Роскосмосу»
23.08.2023 18:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг