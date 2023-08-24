Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов

Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтовЧитати цю новину російською мовою
По словам главы госкомиссии КРАИЛ Ивана Рудого, за 6 месяцев 2023 г. было выявлено около 750 незаконно работающих в Украине игровых сайтов.
По словам главы госкомиссии КРАИЛ Ивана Рудого, за 6 месяцев 2023 г. было выявлено около 750 незаконно работающих в Украине игровых сайтов. Эти ресурсы контролируются примерно пятьюстами брендами. А всего с января 2022 г. таких сайтов выявлено почти в 2,5 раза больше — 1800! Информация о них оперативно передается соответствующим органам для последующей блокировки.
При этом официальные разрешения на организацию азартных игр в Украине имеют полтора десятка компаний. То есть на каждый лицензионный сайт приходится минимум 50 незаконных! Конечно, огромная масса незарегистрированных ресурсов оказывает серьезное давление на игровую индустрию.
Как отмечает гемблинг-эксперт Meta.ua Андрей Рубан, из-за недобросовестной конкуренции со стороны «офшорных» казино несут финансовые потери и владельцы легального бизнеса, и государственный бюджет. Также эксперт подчеркивает важность борьбы с нелицензионными игровыми сайтами. Для этого должно быть усилено и санкционное давление, и меры по блокировке незаконных ресурсов в сети интернет.
Отличия легальных казино
Неопытный пользователь может даже не отличить легальное казино от офшорного сайта. Однако отличия есть, и достаточно заметные. Если же появились сомнения — можно проверить ресурс по реестру онлайн-казино на сайте КРАИЛ. А чтобы не путаться с названиями компаний и брендов, проще сравнить по интернет-адресу.
Легальные казино должны соответствовать таким требованиям:
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действовать в рамках украинского законодательства;
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работать через украиноязычный сайт доменной зоны Ua;
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принимать депозиты и совершать выплаты исключительно в гривне;
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своевременно уплачивать ежегодные лицензионные сборы;
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платить все установленные налоги;
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перечислять в бюджет взимаемые с игроков налоги на выигрыш;
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работать только с лицензионным (сертифицированным) ПО и оборудованием;
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официально трудоустраивать всех сотрудников;
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проверять игроков, исключая регистрацию нежелательных лиц.
Требования представляются достаточно умеренными. Указанные условия относительно интерфейса, домена, гривны выполнить совсем несложно. С сертифицированными и лицензированными слотами тоже проблем нет, среди легальных можно выделить игры в онлайн казино Super Gra, Слотокинг, Фавбет, Pin-Up, Vbet — выбор огромен.
Нет сложностей и с проверкой игроков из реестра лудоманов. Кстати, это очень серьезный момент. Обратите внимание, что излишнее увлечение азартными играми ведет к серьезным проблемам! Помните, что казино — только развлечение, а не способ заработка.
Задачи комиссии КРАИЛ
Госкомиссия по азартным играм функционирует меньше трех лет. Она была сформирована после принятия закона о сфере гемблинга. Официальное регулирование игровой индустрии стартовало в 2021 году.
За 2,5 года государственные лицензии получили несколько десятков компаний. Некоторые из них стали обладателями сразу нескольких разрешений. Например — на онлайн-казино, наземный зал и спортивные ставки. Еще один нюанс — некоторые компании регистрировали разные юридические лица для работы в интернете и «на земле».
Контроль над всей игровой сферой (казино, букмекерами, игровыми залами, лотереями, покеррумами и пр.) осуществляет КРАИЛ. В ее основные функции входит:
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лицензирование игровых компаний (проверка заявок, контроль уплаты сборов, принятие решений, выдача лицензий);
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надзор за лицензионными казино (букмекерами, лотереями и пр.);
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выявление нарушений, взаимодействие с другими госорганами, отзыв лицензий;
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реагирование на жалобы пользователей, рассмотрение спорных ситуаций;
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отслеживание нелегального рынка, выявление незаконных сайтов, передача информации для блокировки.
Кроме того, КРАИЛ участвует в оптимизации игровой сферы, разработке законодательных актов и программного обеспечения.
Источник: Власти.нет
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- 24.08.2023 11:33
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