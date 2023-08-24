Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов

По словам главы госкомиссии КРАИЛ Ивана Рудого, за 6 месяцев 2023 г. было выявлено около 750 незаконно работающих в Украине игровых сайтов.

По словам главы госкомиссии КРАИЛ Ивана Рудого, за 6 месяцев 2023 г. было выявлено около 750 незаконно работающих в Украине игровых сайтов. Эти ресурсы контролируются примерно пятьюстами брендами. А всего с января 2022 г. таких сайтов выявлено почти в 2,5 раза больше — 1800! Информация о них оперативно передается соответствующим органам для последующей блокировки.

При этом официальные разрешения на организацию азартных игр в Украине имеют полтора десятка компаний. То есть на каждый лицензионный сайт приходится минимум 50 незаконных! Конечно, огромная масса незарегистрированных ресурсов оказывает серьезное давление на игровую индустрию.

Как отмечает гемблинг-эксперт Meta.ua Андрей Рубан, из-за недобросовестной конкуренции со стороны «офшорных» казино несут финансовые потери и владельцы легального бизнеса, и государственный бюджет. Также эксперт подчеркивает важность борьбы с нелицензионными игровыми сайтами. Для этого должно быть усилено и санкционное давление, и меры по блокировке незаконных ресурсов в сети интернет.

Отличия легальных казино

Неопытный пользователь может даже не отличить легальное казино от офшорного сайта. Однако отличия есть, и достаточно заметные. Если же появились сомнения — можно проверить ресурс по реестру онлайн-казино на сайте КРАИЛ. А чтобы не путаться с названиями компаний и брендов, проще сравнить по интернет-адресу.

Легальные казино должны соответствовать таким требованиям:

действовать в рамках украинского законодательства;

работать через украиноязычный сайт доменной зоны Ua;

принимать депозиты и совершать выплаты исключительно в гривне;

своевременно уплачивать ежегодные лицензионные сборы;

платить все установленные налоги;

перечислять в бюджет взимаемые с игроков налоги на выигрыш;

работать только с лицензионным (сертифицированным) ПО и оборудованием;

официально трудоустраивать всех сотрудников;

проверять игроков, исключая регистрацию нежелательных лиц.

Требования представляются достаточно умеренными. Указанные условия относительно интерфейса, домена, гривны выполнить совсем несложно. С сертифицированными и лицензированными слотами тоже проблем нет, среди легальных можно выделить игры в онлайн казино Super Gra, Слотокинг, Фавбет, Pin-Up, Vbet — выбор огромен.

Нет сложностей и с проверкой игроков из реестра лудоманов. Кстати, это очень серьезный момент. Обратите внимание, что излишнее увлечение азартными играми ведет к серьезным проблемам! Помните, что казино — только развлечение, а не способ заработка.

Задачи комиссии КРАИЛ

Госкомиссия по азартным играм функционирует меньше трех лет. Она была сформирована после принятия закона о сфере гемблинга. Официальное регулирование игровой индустрии стартовало в 2021 году.

За 2,5 года государственные лицензии получили несколько десятков компаний. Некоторые из них стали обладателями сразу нескольких разрешений. Например — на онлайн-казино, наземный зал и спортивные ставки. Еще один нюанс — некоторые компании регистрировали разные юридические лица для работы в интернете и «на земле».

Контроль над всей игровой сферой (казино, букмекерами, игровыми залами, лотереями, покеррумами и пр.) осуществляет КРАИЛ. В ее основные функции входит:

лицензирование игровых компаний (проверка заявок, контроль уплаты сборов, принятие решений, выдача лицензий);

надзор за лицензионными казино (букмекерами, лотереями и пр.);

выявление нарушений, взаимодействие с другими госорганами, отзыв лицензий;

реагирование на жалобы пользователей, рассмотрение спорных ситуаций;

отслеживание нелегального рынка, выявление незаконных сайтов, передача информации для блокировки.

Кроме того, КРАИЛ участвует в оптимизации игровой сферы, разработке законодательных актов и программного обеспечения.