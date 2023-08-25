Крим вночі атакували 42 безпілотники

Україна
25.08.2023 07:08
Міністерство оборони Росії стверджує, що в ніч на п'ятницю українська армія намагалася вдарити по Криму одразу чотирма десятками безпілотників, і всі вони нібито були збиті.
Про це повідомило РИА “Новости”.
«Засобами ППО виявлено 42 безпілотники. Внаслідок вогневого впливу над Кримом 9 із них знищено, 33 пригнічені засобами РЕБ і зазнали аварії, не досягнувши цілі», — сказано у повідомленні військового відомства.
Протягом ночі про вибухи та знищення безпілотників повідомляли мешканці кількох районів Криму, а також місцева окупаційна влада.
Киев
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