Крим вночі атакували 42 безпілотники

Міністерство оборони Росії стверджує, що в ніч на п'ятницю українська армія намагалася вдарити по Криму одразу чотирма десятками безпілотників, і всі вони нібито були збиті.

Про це повідомило РИА “Новости”.

«Засобами ППО виявлено 42 безпілотники. Внаслідок вогневого впливу над Кримом 9 із них знищено, 33 пригнічені засобами РЕБ і зазнали аварії, не досягнувши цілі», — сказано у повідомленні військового відомства.

Протягом ночі про вибухи та знищення безпілотників повідомляли мешканці кількох районів Криму, а також місцева окупаційна влада.