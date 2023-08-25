ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку

ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на південному фронті на Запоріжжі та розширюють війська у напрямку стратегічного міста Токмак.

Про це повідомляє CNN.

У п’ятницю Генштаб України заявив, що успіхів досягнуто на двох напрямках – у напрямку села Новопрокопівка у Запорізькій області і далі на схід до Дніпропетровської області у напрямку села Очеретувате.

У вівторок Київ заявив, що українська армія увійшла до села Роботине у Запоріжжі, бої продовжуються на південь від нього.

У четвер прессекретарка південного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська перекидають додаткові сили до району Запоріжжя з Херсона на південь через тяжкі втрати.

Один із найвідоміших російських провоєнних телеграм-каналів, WarGonzo, у якого понад мільйон підписників, підтвердив, що ЗСУ закріпилися в Роботиному «і атакують Новопрокопівку, яка перебуває під сильним обстрілом».

Голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко заявив, що після кількох тижнів боїв у цьому районі у Роботині майже не залишилося будівель.

«Наші солдати повільно просуваються вперед, але мінні загородження, які вони [російські військові] встановили, дуже великі, і щоб їх подолати, потрібен час», – повідомив він.