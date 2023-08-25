ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку

ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямкуЧитати цю новину російською мовою
ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на південному фронті на Запоріжжі та розширюють війська у напрямку стратегічного міста Токмак.
Про це повідомляє CNN.
У п’ятницю Генштаб України заявив, що успіхів досягнуто на двох напрямках – у напрямку села Новопрокопівка у Запорізькій області і далі на схід до Дніпропетровської області у напрямку села Очеретувате.
У вівторок Київ заявив, що українська армія увійшла до села Роботине у Запоріжжі, бої продовжуються на південь від нього.
У четвер прессекретарка південного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська перекидають додаткові сили до району Запоріжжя з Херсона на південь через тяжкі втрати.
Один із найвідоміших російських провоєнних телеграм-каналів, WarGonzo, у якого понад мільйон підписників, підтвердив, що ЗСУ закріпилися в Роботиному «і атакують Новопрокопівку, яка перебуває під сильним обстрілом».
Голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко заявив, що після кількох тижнів боїв у цьому районі у Роботині майже не залишилося будівель.
«Наші солдати повільно просуваються вперед, але мінні загородження, які вони [російські військові] встановили, дуже великі, і щоб їх подолати, потрібен час», – повідомив він.
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- 25.08.2023 15:55
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