Москву знов атакував безпілотник: було закрито всі аеропорти

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Москву знов атакував безпілотник: було закрито всі аеропорти
Вночі 26 серпня на околиці Москви російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.

Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін.

«Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник», – написав він в Telegram.

За словами Собяніна, внаслідок атаки БПЛА попередньо постраждалих і руйнувань немає.

Як повідомило ТАСС, у столиці Росії вночі 26 серпня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти «Внуково», «Шереметьєво» і «Домодєдово».

Зазначається, що щонайменше 24 авіарейси затримано і 8 скасовано у трьох московських аеропортах.

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  • 26.08.2023 06:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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