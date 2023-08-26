Росія накопичує сили для удару в секторі Куп’янськ-Лиман

На північному заході, в районі Куп'янськ-Лиман, армія РФ продовжує робити невеликі за масштабами атаки і зуміла трохи просунутися.

Про це сказано у щоденному зведенні британської розвідки.

Там зазначили, що в міру того, як ЗСУ послідовно звільняють території на півдні країни, Росія шукатиме можливості для серйозніших наступальних дій, і сектор Куп’янськ-Лиман – один із потенційних напрямків для нового удару.

Є велика ймовірність того, що найближчими двома місяцями Росія перейде до більш інтенсивних дій у цьому районі з прицілом просунутися на захід від річки Оскол, що дозволило б їй створити буферну зону навколо Луганської області.