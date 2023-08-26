Росія накопичує сили для удару в секторі Куп’янськ-Лиман

Росія накопичує сили для удару в секторі Куп’янськ-ЛиманЧитати цю новину російською мовою
На північному заході, в районі Куп'янськ-Лиман, армія РФ продовжує робити невеликі за масштабами атаки і зуміла трохи просунутися.
Про це сказано у щоденному зведенні британської розвідки.
Там зазначили, що в міру того, як ЗСУ послідовно звільняють території на півдні країни, Росія шукатиме можливості для серйозніших наступальних дій, і сектор Куп’янськ-Лиман – один із потенційних напрямків для нового удару.
Є велика ймовірність того, що найближчими двома місяцями Росія перейде до більш інтенсивних дій у цьому районі з прицілом просунутися на захід від річки Оскол, що дозволило б їй створити буферну зону навколо Луганської області.
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- 26.08.2023 09:59
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