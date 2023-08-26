США наклали санкції на росіян-викрадачів українських дітей

США наклали санкції на росіян-викрадачів українських дітейЧитати цю новину російською мовою
Державний департамент і Міністерство фінансів США застосували візові обмеження та санкції до 13 російських фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з насильницьким вивезенням українських дітей.
Про це повідомило Інтерфакс-Україна.
Зокрема, у списку санкцій: уповноважені з прав дитини в Калузькій області Ірина Агєєва, у Ростовській області – Ірина Черкасова, у Білгородській області – Галина П’ятих, уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці Мансур Солтаєв та голова уряду Чеченської Республіки Муслім Хучієв.
Під санкції потрапили також дитячий літній табір в окупованому Криму «Артек» та його «директор» Костянтин Федоренко.
У Держдепартаменті заявляють, що санкції та візові обмеження введені з метою притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє геноцид проти українських дітей.
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- 26.08.2023 15:38
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