У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку

У ніч на неділю у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вулиці Карла Маркса.

Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки дрона немає.

«На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського ДАУ на вул. Карла Маркса. Займань не сталося», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше про атаку безпілотника у Курській області повідомило Міністерство оборони. За версією військового відомства, дрон нібито був збитий силами ППО.