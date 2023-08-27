У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку

Читати цю новину російською мовою
У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку
У ніч на неділю у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вулиці Карла Маркса.

Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки дрона немає.

«На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського ДАУ на вул. Карла Маркса. Займань не сталося», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше про атаку безпілотника у Курській області повідомило Міністерство оборони. За версією військового відомства, дрон нібито був збитий силами ППО.

  • 891
  • 27.08.2023 08:58
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:58
У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку
Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Світ
15:38
США наклали санкції на росіян-викрадачів українських дітей
Україна
09:59
Росія накопичує сили для удару в секторі Куп’янськ-Лиман
Світ
06:51
Москву знов атакував безпілотник: було закрито всі аеропорти
Україна
15:55
ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку
Україна
08:31
Вночі росіяни двічі атакував Одещину
Україна
07:08
Крим вночі атакували 42 безпілотники
Україна
12:26
Український спецназ висадився у Криму: на мисі Тарханкут пролунали вибухи
Україна
11:36
Как Betwinner Формирует Новые Стандарты Онлайн-Гемблинга
Україна
11:33
Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов
Україна
10:51
Рекордсмен по «зашкварах»: чому Микола Тищенко зникне з політичного олімпу? ЗМІ зробили свої висновки
Світ
07:03
Помста через приниження: Путін наказав вбити Пригожина
Світ
18:00
Індія посадила апарат на Місяць за три дні після провалу «Роскосмосу»
Світ
06:51
Безпілотник вчетверте за місяць влучив у “Москва-Сіті”
Світ
07:05
Трампа залишили на волі під заставу $200 тисяч
Світ
06:54
Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки
Світ
21:00
ЦАХАЛ встревожили утечки современного западного оружия из Украины в Иран, – СМИ
16:02
Покер для новичков: Как избежать распространенных ошибок и сделать первый шаг к победам
13:43
У ЗМІ почала зникати інформація про скандал довкола онлайн-казино PIN-UP, підконтрольного росіянам
Світ
07:30
В Еквадорі відбувся перший тур президентських виборів після вбивства одного з кандидатів
Світ
06:56
Путіна закликають звільнити Шойгу та оголосити мобілізацію
Світ
13:11
Російська міжпланетна станція “Луна-25” розбилася об Місяць
Світ
07:49
Вночі дрони атакували Москву та Курськ
Україна
11:26
У Києві пролунали вибухи: в небо здійнявся величезний стовп диму

Головне

Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Україна
08:31
Вночі росіяни двічі атакував Одещину
Світ
06:54
Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки
Україна
11:26
У Києві пролунали вибухи: в небо здійнявся величезний стовп диму
Україна
06:46
Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу
Україна
07:15
Вночі в Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Світ
13:15
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
Світ
07:04
Москву вночі атакували безпілотники
Україна
12:21
Україна повернула з російського полону ще 22 захисника
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку
Світ
27.08.2023 08:58
ТОР
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Україна
27.08.2023 06:58
ТОР
США наклали санкції на росіян-викрадачів українських дітей
Світ
26.08.2023 15:38

Популярне

ТОР
У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку
27.08.2023 08:58
ТОР
ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку
25.08.2023 15:55
ТОР
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
27.08.2023 06:58

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг