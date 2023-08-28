ЗСУ звільнили Роботине і йдуть на Новопрокопівку та Очеретувате, – міноборони

Україна
28.08.2023 08:51
Українські війська звільнили Роботине Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Звільнено Роботине, і далі наші війська рухаються південно-східніше», – сказала вона.
Заступниця міністра зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».
Нагадаємо, ще п’ять днів тому бійці з 47 ОМБр встановили український прапор на руїнах місцевої школи.
Киев
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