Чи буде нова хвиля мобілізації: Резніков пояснив

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Чи буде нова хвиля мобілізації: Резніков пояснив
Найближчими місяцями в Україні навряд чи збільшуватимуть обсяги мобілізації в армію.

Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

«Ще не виконано план мобілізації, затверджений Верховною радою. В хорошому сенсі. Це означає, що в нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію. У нас ще є ресурси в правовому плані», — пояснив міністр.

Резніков підкреслив, що ЗСУ потрібна ротація у підрозділах, які беруть участь у контрнаступі, але запевнив, що ситуація не критична, і потреби у збільшенні чисельності військовослужбовців немає.

У понеділок про це говорив представник президента у Верховній раді, член парламентського комітету з оборони Федір Вениславський.

«В Україні поки що якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їхньої мобілізації немає. Все відбувається у тому плановому режимі, як це відбувалося з перших днів війни», – сказав депутат.

Раніше президент Зеленський заявляв, що військові просять у нього збільшити обсяги мобілізації в армію.

Нещодавно влада запустила інформаційну кампанію, мета якої — мотивувати українців оновлювати персональні дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК) і бути готовими піти до армії.

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  • 29.08.2023 06:39
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