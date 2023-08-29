Іран постачає Росії дрони, реактивні снаряди та бомби

Верифіковано постачання Іраном Росії 122-мм реактивних снарядів.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

За його словами, Іран допомагає Росії з постачанням наступних військових виробів:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136

Авіабомби: Ghaem-5

Шоломи: NIJ II

Бронежилети: Rouin-3

ПТРК: Dehlaviyeh

Постріли 152-мм для Д-20 та 122-мм для Д-30.

РСЗВ: 122-мм снаряди

Експерт також нагадав, що на озброєнні Ірану стоять 122-мм РСЗВ БМ-21 «Град», та їхня локалізація Хадід/Азраш/Нур, які розроблялися та приймалися на озброєння з 1994 року.

«Зазначу, що якщо порівнювати номенклатуру озброєнь, то Ірану ще є чим ділитися з Росією», – резюмував Коваленко.