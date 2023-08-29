Іран постачає Росії дрони, реактивні снаряди та бомби

Іран постачає Росії дрони, реактивні снаряди та бомбиЧитати цю новину російською мовою
Верифіковано постачання Іраном Росії 122-мм реактивних снарядів.
Про це повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.
За його словами, Іран допомагає Росії з постачанням наступних військових виробів:
БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136
Авіабомби: Ghaem-5
Шоломи: NIJ II
Бронежилети: Rouin-3
ПТРК: Dehlaviyeh
Постріли 152-мм для Д-20 та 122-мм для Д-30.
РСЗВ: 122-мм снаряди
Експерт також нагадав, що на озброєнні Ірану стоять 122-мм РСЗВ БМ-21 «Град», та їхня локалізація Хадід/Азраш/Нур, які розроблялися та приймалися на озброєння з 1994 року.
«Зазначу, що якщо порівнювати номенклатуру озброєнь, то Ірану ще є чим ділитися з Росією», – резюмував Коваленко.
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- 29.08.2023 09:22
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