Кім Чен Ин з дочкою проінспектував командування ВМС: треба готуватися до війни

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Кім Чен Ин з дочкою проінспектував командування ВМС: треба готуватися до війни
Військово-морські сили Корейської народної армії стануть складовою ядерних сил стримування, заявив лідер КНДР Кім Чен Ин під час відвідування зі своєю дочкою морського командування з нагоди Дня ВМС.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

«Надалі ВМС КНА стануть складовою ядерної сили стримування держави, покликаної виконувати стратегічні завдання», – сказав Кім.

Він також заявив, що частини всіх видів військ отримають нові озброєння відповідно до політики «розширеного застосування тактичної ядерної зброї». Крім того, корейський диктатор виступив за затвердження єдиної системи керівництва ЦК Трудової партії Кореї, щоби ВМС перебували «в готовності до війни».

Кім Чен Ин вважає, що води навколо Корейського півострова сьогодні перетворилися на «найбільший у світі район концентрації військової техніки та найнестабільнішу акваторію з ризиком ядерної війни». Він звинуватив у цьому США, Японію та Південну Корею.

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  • 29.08.2023 11:06
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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