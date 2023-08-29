У справах з розкрадання державного Центру сертифікації насіння слідство вийшло на прокурорську «сітку»

Очільник Ізмаїльської прокуратури Сара діяв в інтересах колишнього керівника ФДМУ та арештованих його спільників

У березні НАБУ повідомило про викриття багатомільйонної корупційної схеми, що діяла у ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (ДП «ЦСЕНСМ») та у Фонді державного майна України, в підпорядкуванні якого й перебуває ДП.

В рамках провадження наразі вже оголошені перші підозри, а колишнього голову ФДМУ Дмитра Сенниченка Бюро оголосило у міжнародний розшук. Разом з тим, розслідування злочинів посадовців, спрямованих на розкрадання державного майна, сільськогосподарської техніки та зерна ДП «ЦСЕНСМ» триває. І як з’ясувалося, до незаконних оборудок та покривання злочинів підозрюваних осіб причетні співробітники прокуратури в Одеській області.

Так, ДП «ЦСЕНСМ» має розгалужену структуру і філії Центру наявні майже у кожній області. Та якщо в Полтавській філії ДП «ЦСЕНСМ», як встановило слідство, розікрали зерна на 9 млн грн, то в Одеській області філію ДП «ЦСЕНСМ» чиновники, їх партнери з числа приватних компаній (ТОВ «Рис-Груп») і прокурори розграбували на сотні мільйонів гривень.

Зокрема, відомо, що у м.Кілія, філія державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» залишилася без сільськогосподарської техніки. Усього було розікрадено до 200 одиниць тракторів, сіялок, віялок, автомобільного транспорту та різного сільськогосподарського приладдя. Загальний збиток державі оцінюється на рівні 15 млн грн.

Також, у Кілійській філії через фіктивні договори оренди землі з ТОВ «Ріс-Груп» на державному підприємству утворили багатомільйонні борги. І тепер через рішення судів з держави псевдо-фермери, окрім того, що розікрали все вирощене зерно, тепер ще й стягують майже 4,5 млн грн за посівну, що провела сама держава. У цьому епізоді фігурують ті самі колишні керівники ДП – Василь Сахненко і Степан Красовський – які вже мають підозри НАБУ за «схеми» із зерном на Полтавщині. Останні, до слова, обидва є найближчими соратниками чинного директора ЦСЕНСМ Віталія Лазаренка. Крім того, за останні кілька років ДП втратило землі на понад 50 млн грн: її просто було виведено з державної власності через підробку документів.

Перераховані вище та інші злочини посадовців ДП «ЦСЕНСМ» і представників ТОВ «Ріс-Груп» (Михайло Романенко, Сергій Божко, Олександр Кучеренко та Валентин Хаджі) тривалий вас залишалися не розслідуваними через змову організованої злочинної групи з керівником Ізмаїльської окружної прокуратури – проккрором Олександром Сарою.

За даними слідства, Сара перебував у корупційних зв’язках з чиновниками ЦСЕНСМ і місцевими фермерами, в яких у підсумку було знайдено частину вкраденої з ДП сільськогосподарської техніки. Окрім Сари, у різний період часу сприяння у прикриванні злочинів проти державного підприємства, забезпечували ще кілька співробітників органів прокуратури (підлеглі Сари), троє слідчих місцевого відділку поліції, а також принаймні одна особа (яка встановлена на даний час) з прокуратури Одеської області. Таким чином з чиновниками пліч-о-пліч «працювала» така собі прокурорська «сітка», що й унеможливлювало вчасне розслідування корупційних правопорушень та повернення вкраденого майна державі. Усім причетним до схем правоохоронцям, антикорупційні органи готуються повідомити про підозру.

Нагадаємо, за даними окремих медіа, до доведення філій ДП «ЦСЕНСМ» по всій країні до банкрутства також може бути причетна дружина скандального народного депутата «слуги» Богдана Торохтія.