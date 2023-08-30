Похорон Пригожина “засекретили” за наказом із Кремля

Рішення про те, як організувати похорон Євгена Пригожина, який загинув минулого тижня в авіакатастрофі поблизу Твері, ухвалювали в адміністрації президента Росії спільно зі спецслужбами.

Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на двох чинних російських чиновників.

«Завдання було поставлене так, щоб при опусканні в могилу труни з тілом Пригожина навколо не було жодних масових зборів громадян, найманців та співчуваючих, а також жодних трансляцій та фотографій у соцмережах від в’їзду на територію цвинтаря», – розповів один із співрозмовників.

Питання формату похорону було предметом кількох нарад за участю високопосадовців із Кремля та офіцерів ФСБ.

«Пригожин зі своїм запитом на справедливість різкими і часто правдивими заявами викликав емоцію у росіян і став для них не формальним Героєм Росії, а „народним героєм“. А чи нам потрібні герої, які ходили на Москву? Ні», — пояснив логіку поведінки влади урядовець.

За словами іншого чиновника, керівництво країни «не змогло пробачити» голові ПВК «Вагнер». «Тут навіть не питання зради, а питання приниження», – сказав він.