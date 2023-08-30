Похорон Пригожина “засекретили” за наказом із Кремля

Похорон Пригожина “засекретили” за наказом із КремляЧитати цю новину російською мовою
Рішення про те, як організувати похорон Євгена Пригожина, який загинув минулого тижня в авіакатастрофі поблизу Твері, ухвалювали в адміністрації президента Росії спільно зі спецслужбами.
Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на двох чинних російських чиновників.
«Завдання було поставлене так, щоб при опусканні в могилу труни з тілом Пригожина навколо не було жодних масових зборів громадян, найманців та співчуваючих, а також жодних трансляцій та фотографій у соцмережах від в’їзду на територію цвинтаря», – розповів один із співрозмовників.
Питання формату похорону було предметом кількох нарад за участю високопосадовців із Кремля та офіцерів ФСБ.
«Пригожин зі своїм запитом на справедливість різкими і часто правдивими заявами викликав емоцію у росіян і став для них не формальним Героєм Росії, а „народним героєм“. А чи нам потрібні герої, які ходили на Москву? Ні», — пояснив логіку поведінки влади урядовець.
За словами іншого чиновника, керівництво країни «не змогло пробачити» голові ПВК «Вагнер». «Тут навіть не питання зради, а питання приниження», – сказав він.
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- 30.08.2023 18:16
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