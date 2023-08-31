У Криму і під Брянськом пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА і ракетою

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У Криму і під Брянськом пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА і ракетою
Російське Міноборони заявило, що нібито збило два українські безпілотники в Брянській області РФ і одну ракету над тимчасово окупованим Кримом увечері 30 серпня.

Раніше про нібито збиту над Кримом ракету повідомив колаборант Аксьонов.

Губернатор Брянщини Богомаз заявив, що засоби ППО нібито знищили два українські безпілотники літакового типу над територією області.

Російський чиновник запевнив, що «постраждалих і руйнувань немає», але водночас додав, що «на місці працюють оперативні та екстрені служби».

Крім того, Telegram-канали писали про вибухи над Феодосією. Очевидці заявляли, що бачили 3 ракети. Також повідомлялося про подальшу пожежу.

Telegram-канал Mash пише, що нібито ЗСУ намагалися атакувати «американською ракетою» аеродром Кіровське у Феодосії.

Радник так званого «глави» Криму Олег Крючков заявив, що осколками збитої ракети пошкоджена лінія електропередачі. Він запевняє, що аварію «ліквідують протягом години».

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  • 31.08.2023 06:18
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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