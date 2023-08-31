Головная боль напряжения — почему возникает и как ее избежать

Читати цю новину російською мовою
Головная боль напряжения — почему возникает и как ее избежать
Большинство людей еще в молодом возрасте неоднократно сталкивается с головной болью.

Большинство людей еще в молодом возрасте неоднократно сталкивается с головной болью. Существует множество ее видов, но одним из самых распространенных можно считать головную боль напряжения — подтип, основной причиной которого считается стресс.

Несмотря на отсутствие органических причин поражения, она приносит большой дискомфорт, регулярно мешая человеку выполнять обычные ежедневные задачи и снижая качество жизни. Основной способ лечения — это симптоматическая терапия. Так, при высокой интенсивности боли можно принимать сильные обезболивающие препараты (например, Нимесил), которые помогают нивелировать симптоматику и профилактировать развитие сопутствующих патологий.

Чаще всего ее диагностируют среди женщин, однако в группе риска находятся и подростки, не справляющиеся со школьными нагрузками, или взрослые, связанные с умственным трудом. ГБН возникает на фоне нервного перенапряжения и истощения, постоянного контакта со стрессовыми факторами. Она не представляет прямой опасности для здоровья, однако влияет на снижение общей резистентности организма.

U2ms4ojwBqbkJaZ81Gg-4z7XQLNXroz4b7HjzLHkRsuGvUbi8gwFE-2HS_NVgulb3rlIAiMNFGLQXkZngL6EFVdliVHyHH8h8noA5wAwT8oQ3AZtJc-LRWhajsBRpuJsPcVoImlFI45lU4eqrOwOSdI

Как проявляется боль напряжения

Для нее характерны несколько особенностей, которые позволяют отличить ее от других видов цефалгии:

  • чаще всего она носит двусторонний характер, так как не связана с поражением конкретных нервов;
  • ощущается, как давящая, сжимающая, некоторые пациенты описывают ощущение тесной шапки на голове;
  • может локализоваться в затылочной части и оттуда распространяться в другие области.

Иногда наблюдаются частые эмоциональная лабильность, раздражительность и бессонница.

0gJlXQ2jiMkcwdTgTE04dEJ6z-SN4bLsYtl_PL-lwlVgZifbnM43dcs1kK39pauT5Bf7wrJ_tt5QWj_SlXalrZDkRLkTVEgGb_saTsOBDRdmlH2Q768Jp-GdJ50XJnNza0GrXxHOIlLNIlMuMhHtDYE

Виды такой головной боли

Врачи классифицируют ее в зависимости от продолжительности и частоты возникновения:

  1. Эпизодическая. Самый частый вариант, при котором боль возникает в ответ на сильный стресс. Пребывая в стрессовой ситуации, организм активизирует защитные системы, и такое напряжение нервной и эндокринной системе приводит к развитию цефалгии.
  2. Хроническая. Встречается редко и наблюдается у людей, страдающих от постоянного стресса, нервного истощения и невротических расстройств. В этом случае она присутствует постоянно, отличаясь только интенсивность. Существовать в таких условиях тяжело — снижается работоспособность, быстро развиваются расстройства сна (в частности, бессонница), а развивающаяся усталость только усугубляет основную проблему.

В зависимости от формы врачи подбирают лечение. Эпизодическая ГБН в нем не нуждается, а в случае с хронической необходимо кардинально менять образ жизни. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на природе, обзавестись хобби или завести питомца, начать работу с психологом. Уменьшение количества стресса часто приводит к исчезновению патологических симптомов.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 31.08.2023 18:28

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
18:28
Головная боль напряжения — почему возникает и как ее избежать
Світ
06:18
У Криму і під Брянськом пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА і ракетою
Україна
19:01
У вересні буде страшна битва за Токмак, – екскомандир “Айдару”
Світ
18:16
Похорон Пригожина “засекретили” за наказом із Кремля
Україна
12:00
Николай Тищенко о законе Зеленского относительно пожизненного наказания для коррупционеров: «Обеими руками за»
Світ
06:36
Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкоджено
Україна
06:15
Росія вдарила по Україні ракетами: в Києві є загиблі
Україна
17:47
«Літніх людей з деокупованого села несли на ношах 3 км», – Артем Кисько
Світ
14:46
Інтимні товари – розкриття свого тіла та нова хвиля задоволень
Україна
14:19
У справах з розкрадання державного Центру сертифікації насіння слідство вийшло на прокурорську «сітку»
Світ
11:06
Кім Чен Ин з дочкою проінспектував командування ВМС: треба готуватися до війни
Світ
09:22
Іран постачає Росії дрони, реактивні снаряди та бомби
Україна
06:39
Чи буде нова хвиля мобілізації: Резніков пояснив
Світ
18:36
Путін здійснюватиме міжнародні поїздки таємно через страх арешту
Світ
18:21
Шансів на швидке завершення війни в Україні дедалі менше, – прем’єр Чехії
Україна
16:41
В чем отличаются мужские браслеты от женских
Україна
08:51
ЗСУ звільнили Роботине і йдуть на Новопрокопівку та Очеретувате, – міноборони
Україна
07:38
ЗСУ просунулися вперед у Донецькій та Запорізькій областях, – ISW
Світ
06:55
Безпілотник вночі знов атакував Москву
Світ
08:58
У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку
Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Світ
15:38
США наклали санкції на росіян-викрадачів українських дітей
Україна
09:59
Росія накопичує сили для удару в секторі Куп’янськ-Лиман
Світ
06:51
Москву знов атакував безпілотник: було закрито всі аеропорти
Україна
15:55
ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку

Головне

Світ
06:36
Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкоджено
Україна
06:39
Чи буде нова хвиля мобілізації: Резніков пояснив
Світ
06:55
Безпілотник вночі знов атакував Москву
Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Україна
08:31
Вночі росіяни двічі атакував Одещину
Світ
06:54
Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки
Україна
11:26
У Києві пролунали вибухи: в небо здійнявся величезний стовп диму
Україна
06:46
Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу
Україна
07:15
Вночі в Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Головная боль напряжения — почему возникает и как ее избежать
Світ
31.08.2023 18:28
ТОР
У Криму і під Брянськом пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА і ракетою
Світ
31.08.2023 06:18
ТОР
У вересні буде страшна битва за Токмак, – екскомандир “Айдару”
Україна
30.08.2023 19:01

Популярне

ТОР
У Криму і під Брянськом пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА і ракетою
31.08.2023 06:18
ТОР
Николай Тищенко о законе Зеленского относительно пожизненного наказания для коррупционеров: «Обеими руками за»
30.08.2023 12:00
ТОР
Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкоджено
30.08.2023 06:36

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг