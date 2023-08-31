Головная боль напряжения — почему возникает и как ее избежать

Большинство людей еще в молодом возрасте неоднократно сталкивается с головной болью.

Большинство людей еще в молодом возрасте неоднократно сталкивается с головной болью. Существует множество ее видов, но одним из самых распространенных можно считать головную боль напряжения — подтип, основной причиной которого считается стресс.

Несмотря на отсутствие органических причин поражения, она приносит большой дискомфорт, регулярно мешая человеку выполнять обычные ежедневные задачи и снижая качество жизни. Основной способ лечения — это симптоматическая терапия. Так, при высокой интенсивности боли можно принимать сильные обезболивающие препараты (например, Нимесил), которые помогают нивелировать симптоматику и профилактировать развитие сопутствующих патологий.

Чаще всего ее диагностируют среди женщин, однако в группе риска находятся и подростки, не справляющиеся со школьными нагрузками, или взрослые, связанные с умственным трудом. ГБН возникает на фоне нервного перенапряжения и истощения, постоянного контакта со стрессовыми факторами. Она не представляет прямой опасности для здоровья, однако влияет на снижение общей резистентности организма.

Как проявляется боль напряжения

Для нее характерны несколько особенностей, которые позволяют отличить ее от других видов цефалгии:

чаще всего она носит двусторонний характер, так как не связана с поражением конкретных нервов;

ощущается, как давящая, сжимающая, некоторые пациенты описывают ощущение тесной шапки на голове;

может локализоваться в затылочной части и оттуда распространяться в другие области.

Иногда наблюдаются частые эмоциональная лабильность, раздражительность и бессонница.

Виды такой головной боли

Врачи классифицируют ее в зависимости от продолжительности и частоты возникновения:

Эпизодическая. Самый частый вариант, при котором боль возникает в ответ на сильный стресс. Пребывая в стрессовой ситуации, организм активизирует защитные системы, и такое напряжение нервной и эндокринной системе приводит к развитию цефалгии. Хроническая. Встречается редко и наблюдается у людей, страдающих от постоянного стресса, нервного истощения и невротических расстройств. В этом случае она присутствует постоянно, отличаясь только интенсивность. Существовать в таких условиях тяжело — снижается работоспособность, быстро развиваются расстройства сна (в частности, бессонница), а развивающаяся усталость только усугубляет основную проблему.

В зависимости от формы врачи подбирают лечение. Эпизодическая ГБН в нем не нуждается, а в случае с хронической необходимо кардинально менять образ жизни. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на природе, обзавестись хобби или завести питомца, начать работу с психологом. Уменьшение количества стресса часто приводит к исчезновению патологических симптомов.