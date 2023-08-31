Самые перспективные игроки команд NBA: Орландо Мэджик, Сакраменто Кингз, Милуоки Бакс

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Самые перспективные игроки команд NBA: Орландо Мэджик, Сакраменто Кингз, Милуоки Бакс
В 2023 году в НБА есть огромное множество молодых талантов. Они впечатляющие.

В 2023 году в НБА есть огромное множество молодых талантов. Они впечатляющие. Пул лиги до 23 лет настолько велик, что ранжирование этих баскетболистов становится изнурительным занятием. Журналисты и болельщики постоянно обсуждают то, какой же из юных талантов станет новым ЛеБроном Джеймсом или Майклом Джорданом. При этом, крупные букмекеры даже принимают ставки на лучших молодых и прогрессирующих игроков в отдельном сезоне. Один из надежных букмекеров в Казахстане – БК Pin-Up, предлагает большие возможности для любителей ставок на НБА, а также casino KZ.

В этой статье мы не будем перечислять всех молодых талантов Лиги, а рассмотрим по одной потенциальной суперзвезде из трех клубов: Орландо Мэджик, Сакраменто Кингз и Милуоки Бакс.

Орландо Мэджик: Паоло Банкеро

Здесь есть убедительные аргументы в пользу Франца Вагнера. Из двух игроков он был бесспорно лучшим в сезоне 2022-23, но взрывная сила Банкеро, редкая для форварда (и потенциального центрового) ростом 6 футов 10 дюймов (около 208 см) и весом 250 фунтов (около 113 кг) ставит его выше Вагнера. К тому же, он продемонстрировал более естественные инстинкты главного атакующего игрока, и создается впечатление, что это не происходит за счет его товарищей по команде.

Множество бомбардиров в его стиле появлялись на протяжении последних лет в НБА, и большинство из них, кажется, больше заботятся о своих личных достижениях, чем об успехах команды. С другой стороны, Банкеро в среднем набирал 3.7 передачи за матч в свой дебютный сезон в Лиге и часто казалось, что он предрасположен к пасу по мере своего продвижения к кольцу. Если он будет продолжать развиваться в этом направлении, у него есть потенциал стать игроком All-NBA.

Несмотря на тот факт, что Паоло был довольно неэффективен в сезоне 2022-23, его техника бросков хорошая, и ему всего 20 лет. Разумно ожидать, что он улучшится в этом аспекте.

Сакраменто Кингз: Киган Мюррей

После успешного университетского сезона в 2021-22 годах, Киган Мюррей начал свою карьеру в составе Сакраменто Кингз, проведя 78 матчей и сделав вклад в 48 побед команды. В среднем он набирал 12.2 очка и реализовывал 2.6 трехочковых броска за игру, имея показатель точности 41.1% с дальней дистанции. Как минимум, этот меткий игрок с ростом 6’8″ явно будет высококлассным игроком для Королей на протяжении ближайших нескольких сезонов. И если добавить к этому его способность хорошо играть на другой половине площадки, у него может быть долгая и успешная карьера в НБА.

Но потенциал Маррея выше. Он уже может играть на позициях форварда, и в будущем, возможно, сможет выступать в роли маленького центрового. Хотя у него не было множества возможностей для креатива в составе с Д’Аароном Фоксом и Домантасом Сабонисом, он показал интересные моменты в этой роли, получив шанс развиться.

Милуоки Бакс: МарДжон Бошамп

МарДжон Бошамп провел свой первый сезон в команде, которая борется за титул, но ему все равно удалось пробиться в ротацию и время от времени выходить на площадку. В минувшем сезоне он начал 11 игр в стартовом составе. Хотя его статистика была похожей на статистику новичка (его показатель «плюс/минус» сильно ниже среднего уровня), его физические параметры (рост 6 футов 6 дюймов с размахом крыльев 7 футов) делают Бошампа интересным вариантом для защиты на периметре.

Если он сможет достичь среднего показателя трехочковых бросков и немного улучшит себя в создании игры (что он делал во время Летней Лиги Лас-Вегаса 2023 года), у Бошампа будет шанс стать стартовым игроком Бакс.

Источник: Власти.нет

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  • 31.08.2023 18:45

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