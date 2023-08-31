Російський наркобарон «Мексиканець» підминає під себе «ринок» шахрайських кол-центрів

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Російський наркобарон «Мексиканець» підминає під себе «ринок» шахрайських кол-центрів
Наркосиндикат «Хімпром», очолюваний Єгором Буркіним, відомим на прізвисько «Мексиканець», бере участь у переділі ринку шахрайських кол-центрів в Україні.

Наркосиндикат «Хімпром», очолюваний Єгором Буркіним, відомим на прізвисько «Мексиканець», бере участь у переділі ринку шахрайських кол-центрів в Україні. Уродженця Росії Єгора Буркіна (Левченка) оголошено в розшук українськими правоохоронцями і ховається в Латинській Америці. Наразі він намагається обілити своє ім’я та створити умови для повернення в Україну.

Так, телеграм-канал «Наркокартель «Химпром». Материалы для DEA» опублікував список кол-центрів «Хімпрому». За їхньою інформацією, Дніпро втратив статус столиці кримінальних кол-центрів – через загрозу обстрілу основна маса цих шахраїв переїхала до Києва та Львова.

Нагадаємо, кримінальні колл-центри обманюють за допомогою прорахованих схем. Наприклад, зловмисники телефонували громадянам, представляючись співробітниками банку. Повідомляли про блокування їх карток та необхідність переказу коштів на «безпечні рахунки». Якщо людина вагалася, їй дзвонив інший співробітник call-центру і представлявся вже поліцейським, підтверджуючи слова несправжнього співробітника банку. З допомогою таких махінацій їм вдавалося дурити людей. Крім того, зловмисники використали систему заміни номерів. Тобто могли імітувати будь-яку потрібну комбінацію цифр, щоби переконати жертву.

Нанадаємо, Єгор Буркін – громадянин рф, уродженець російської федерації, після реалізації російських спецслужб у 2016 році переїхав до України, отримав паспорт громадянина України на ім’я ЛЕВЧЕНКО Єгор Васильович, на даний час переховується в Мексиці, організатор злочинної групи ХІМПРОМ, яка налічує близько 1000 учасників. Він громадянин Росії, ховається в Латинській Америці – звідси пішло його прізвисько «Мексиканець». На його рахунку – продаж наркотичних засобів здійснюється через розгалужену мережу з торгівлі наркотичними засобами на території України та інших країн за допомогою чат-ботів в “Телеграмм”, мережу Інтернет, шляхом так званих “закладок”. Дохід від злочинної діяльності групи становить понад 2 млн. дол. США щомісяця.

«Мексиканець» залучив до своєї протиправної діяльності окремих народних депутатів, суддів, правоохоронців з ГУР, ОГП, ДБР, СБ України, НП України та Департамент кіберполіції та ін. з метою прикриття незаконної злочинної діяльності організованої групи. Він також створив воєнізовану службу безпеки, з метою забезпечення власної безпеки, безпеки учасників групи та з метою залякування учасників групи та інших осіб, а також «добровільні військові формування», що під виглядом участі в російсько- українській війні, здійснюють збут наркотичних речовин військовим в підрозділах ЗС України та інших збройних формуваннях.

Як повідомляв раніше «Обозреватель», він створив наркосиндикат у 2014 році. Головним завданням злочинної організації є створення єдиної логістичної мережі виробництва та збуту (шляхом т.зв. «закладок») наркотичних засобів та синтетичних психотропних речовин на території Росії, України та інших країн колишнього СРСР. Упродовж кількох років у Росії діяли нарколабораторії з виготовлення наркотичних засобів (Spice, PVP, Мефедрон та інші). Надалі вони поширювалися оптовими «складами» на території збуту в Україні та РФ, а потім фасувалися для роздрібного продажу через «закладки».

Нагадаємо, у травні цього року Верховною Радою України було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, яка здійснюється з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж».

Постановою утворено однойменну Тимчасову слідчу комісію строком на один рік. До складу Тимчасової слідчої комісії було обрано 10 народних депутатів України.

Источник: izvestia.kiev.ua

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  • 31.08.2023 19:27

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