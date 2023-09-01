Над Псковом військові відкрили вогонь по НЛО, якого ніхто не бачив

У районі аеропорту Пскова вчора ввечері знову було чути стрілянину, але, як повідомляли місцеві телеграм-канали, ніхто не бачив, по яким об'єктам вона велася.

Стрілянина чергами в небо тривала 5-7 хвилин. Як зазначив телеграм-канал «Псковська губернія», на опублікованих у соцмережах відео було видно лише демонстраціюя роботи ППО, до якої постали питання після удару по Псковському аеропорту в ніч проти середи.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков тим часом заявив, що у небі над містом помітили НЛО.

«У районі Хрестів спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили у небі поодинокий непізнаний об’єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації. На землі жодних наслідків немає», – написав він у телеграм, опублікувавши відео.

«Виглядає, чесно кажучи, як постановка для демонстрації того, що в Пскові все ж є ППО», – резюмує «Псковська губернія».

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