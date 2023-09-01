У Москві гарячково зводять об’єкти ППО після атак дронів

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У Москві гарячково зводять об’єкти ППО після атак дронів
У Москві налагодили швидкісне будівництво об'єктів протиповітряної оборони для захисту від безпілотників.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін. Робота ведеться разом із міноборони.

За словами Собяніна, після атак дронів на Москву військове відомство звернулося до міської влади щодо перебудови позицій ППО. Під час обговорення постало питання про терміни.

«Мене запитали, чи це треба зробити за місяць? Я говорю: за добу. І протягом останніх кількох тижнів ми справді протягом доби на запит міністерства оборони створюємо нові об’єкти ППО. Іноді не встигає охолонути асфальт, як працюють уже ракети, які збивають безпілотники, що летять», — зазначив він.

За словами джерела The Moscow Times, столичні силовики отримали вказівку не збивати безпілотники засобами протиповітряної оборони.

Влада побоюється, що при падінні дрони можуть вибухнути і спричинити руйнування та жертви. У зв’язку з цим їх наказано знешкоджувати засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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  • 01.09.2023 08:44
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