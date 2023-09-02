Коломойському вручили підозру за кількома статтями

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Коломойському вручили підозру за кількома статтями
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерела  в правоохоронних органах.

За їхньою інформацією, йдеться про статті 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом СБУ підтвердила, що завітала до Коломойського та вручила йому підозру разом з БЕБ.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад 570 млрд грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

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  • 02.09.2023 09:31
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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