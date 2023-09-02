Коломойському вручили підозру за кількома статтями

Коломойському вручили підозру за кількома статтямиЧитати цю новину російською мовою
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.
Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За їхньою інформацією, йдеться про статті 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Згодом СБУ підтвердила, що завітала до Коломойського та вручила йому підозру разом з БЕБ.
За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад 570 млрд грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
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- 02.09.2023 09:31
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