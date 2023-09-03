Вночі Одещину атакувало 25 “Шахедів”: більшість збито

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Вночі Одещину атакувало 25 “Шахедів”: більшість збито
У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Про це повідомили Повітряні сили.

Усього було зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, які атакували південні райони Одещини.

22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Куди влучила решта дронів, поки невідомо.

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  • 03.09.2023 07:15
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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