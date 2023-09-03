Нігерія відкликає послів з усіх країн світу

Президент Нігерії Бола Тінубу ухвалив рішення відкликати всіх чинних послів.

Відповідну заяву політик зробив публічно у соціальній мережі X.

Посли, які є постпредами при ООН у Нью-Йорку та Женеві, продовжать виконувати свої зобов’язання до Генасамблеї ООН, яка має відбутися незабаром.

Інші посли викликаються в країну, оскільки нігерійський президент залишився незадоволеним ситуацією в дипломатичних представництвах країни. Обурення викликало якість надання консульських послуг.