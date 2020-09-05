Ердоган не зміг домовитися з Путіним: Чорне море може стати військовим плацдармом

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Ердоган не зміг домовитися з Путіним: Чорне море може стати військовим плацдармом
Перспектив для досягнення миру в Україні не проглядається, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи переговори, що відбулися в понеділок, з Володимиром Путіним у Сочі.

Про це повідомило The Moscow Times.

За словами Ердогана, не вдалося зблизити позиції і щодо «зернової оборудки», з якої Росія вийшла в липні, звинувативши Захід у «надуватєльствє”» та невиконанні обіцянок.

Зернова угода, яка дозволила відкрити українські порти та вивезти на експорт понад 30 млн тонн продовольства, була головною темою неформальних консультацій, які йшли кілька тижнів до зустрічі Путін-Ердоган, розповів виданню інсайдер, близький до МЗС РФ.

«Якщо її не відновити, то фактично це означає, що вся акваторія Чорного моря перетворюється на плацдарм нічим не обмеженого військового протистояння. І воно може торкнутися не лише військових, а й комерційних судів. Причому не лише воюючих сторін (Росії та України), а й взагалі всіх, хто там здійснює навігацію», — зазначило джерело.

  • 10
  • 05.09.2023 16:18
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