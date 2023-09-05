Украли у пенсионеров 70 миллионов и работают на Россию – мошенники сбежали из Киева во Львов – СМИ

Целая группа молодых аферистов была разоблачена во время их сотрудничества со спецслужбами страны-агрессора.

Целая группа молодых аферистов была разоблачена во время их сотрудничества со спецслужбами страны-агрессора. Трое парней и трое девушек выполняли все указания российских кураторов. За деньги сидели в телеграм-каналах и распространяли вражеские нарративы, которые продвигает российская пропаганда, чтобы навредить Украине. Параллельно с этим, все шестеро занимались также телефонным мошенничеством. По информации журналистов, выманивали деньги у людей, которые верили, что разговаривают с работниками банка и сообщали им конфиденциальную информацию о собственных счетах.

Самое интересное, что работать на Россию молодые люди согласились, сами находясь на западе Украины. Например, один из них, Назар Джус делает свое дело из пгт Иваничи – это на Волыни. А 20-летняя Анна-Мария Федак спокойно живет на фсб-шные деньги во Львове, также со Львовщины выполняют приказы российских кураторов и 22-летний Ярослав Рудык, 28-летний Александр Горбунов, 24-летняя Юлия Генда и 25-летняя Диана Куцак.

Данные предателей, которые в разгар войны получают деньги от агрессора и работают на страну-террористку, обнародовали неравнодушные пользователи соцсетей. Теперь эта информация доступна в ТГ-каналах, а половина работы правоохранителей уже сделана.

Впрочем, правоохранителям и европейским журналистам уже давно известно об этой деятельности. Журналисты BBC уже проводили расследование несколько лет назад. И речь там об инвестиционной компании Milton Group. Под видом брокерства и инвестиций в криптовалюты эти мошенники обманывали пенсионеров – расследователи выяснили, что суммы достигают 70 миллионов долларов. С тех пор мошенническая контора успела бежать из Киева и потеряться. Но вот снова всплыла уже во Львове, на улице Антоновича в центре Таурус они арендуют целых два этажа под офисы и продолжают издеваться над людьми.

Успел прославиться и глава этой группировки. Известно, что он действует вместе со своей матерью.

Димитрий Циргаия начал с того, что похитил гуманитарную помощь, собранную для людей, бежавших от войны. В одном из небольших населенных пунктов на западе Украины 25-летний мужчина организовал похищение прямо из складского помещения. Туда местные активсты приносили не только одежду и одеяла, но и дорогостоящее медицинское оборудование. Димитрий Цыргаи вынес все, что было упаковано в специальные боксы с надписью «Помощь». А затем подключил и свою мать – Лалы Шенгелия присоединилась к схеме уже на следующем этапе. Вместе семья разработала план, как завладеть партией гуманитарной помощи от Европы, которую отправляли для украинских военных. Мать злоумышленника прописана в Харькове на улице Кузнецкой, 23. Ей принадлежит автомобиль BMW X5. Именно на этой машине из очередного складского помещения ночью вывозили турникеты и средства личной защиты, предназначенные для отправки на передовую. Далее планировали продать все украденное, и, возможно, успели частично это сделать.

А когда помощи от мамы Димитрию стало мало, он привлек еще одного помощника. Им стал Данил Сепик из Харьковской области. Парню всего двадцать два года, он из Тавольжанки, это Двуречанский район. Но провинциальное происхождение не помешало ему стать помощником опытного афериста и жулика Димитрия Циргаия. Еще три года назад Сепик искал себе работу – в резюме указывал, что имеет диплом Национального университета имени Каразина и умеет убеждать, находить компромисс, а из личных качеств отметил стрессоустойчивость. Все это пригодилось ему во время участия в схемах, к которым его привлек Димитрий Циргаия.

Их преступная деятельность до сих пор не остановлена, по предварительным данным, Димитрий Циргаия вместе с 54-летней матерью Лалы Шенгелия и молодым помощником Данилом Сепиком задействованы еще в ряде мошеннических схем, связанных в том числе с обманом плативших денег людей. чтобы выехать с оккупированных территорий, но были обмануты неизвестными.

Поэтому мошеннические колл-центры не единственный источник доходов этой группировки.