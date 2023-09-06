Київ атаковано крилатими та балістичними ракетами: всі цілі збито

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Київ атаковано крилатими та балістичними ракетами: всі цілі збито
На світанку 6 вересня росіяни здійснили комбіновану ракетну атаку на Київ, всі повітряні цілі було знищено засобами ППО.

Про це повідомили у КМВА.

“Попередньо, з району Саратовської області РФ з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти  випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного”, – сказано в повідомленні.

Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань.

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  • 06.09.2023 06:53
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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