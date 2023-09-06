ЗСУ просуваються на заході Запорізької області, – ISW

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ЗСУ просуваються на заході Запорізької області, – ISW
Українські війська продовжують наступати на заході Запорізької області та просуваються вздовж російських укріплень.

Про це йдеться в черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

На кадрах, опублікованих у вівторок, видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід та захід від села Роботине.

Це свідчить про рух українських військ у район населеного пункту, який, як раніше стверджувалося, контролюється російськими військами.

На інших кадрах, опублікованих 5 вересня, видно, що українські війська також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від села Вербове, що за 10 км на схід від Роботиного.

Дані про розташування українських військ на північний захід від села Вербове говорять про те, що вони просуваються вздовж лінії російських укріплень, що проходить територією населеного пункту.

Українські військові джерела також підтвердили, що ЗСУ досягли успіху на напрямі Роботино-Новопрокопівка на південь від міста Оріхів, а також ведуть успішні наступальні операції на південь від Бахмута, пише ISW.

  • 10
  • 06.09.2023 07:14
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